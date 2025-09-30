Uniunea Europeană, într-o ofensivă diplomatică în Ucraina, în contextul opoziţiei exprimate de Budapesta față de aderarea țării devastate de război la blocul comunitar

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Uniunea Europeană se află într-o ofensivă diplomatică la nivel înalt în Ucraina în această săptămână, cu întâlniri cu reprezentanţii minorităţii maghiare din vestul ţării pentru a încerca să reducă tensiunile între Kiev şi Budapesta, care ar afecta şansele de aderare ale Ucrainei la blocul comunitar. Kievul vrea să accelereze eforturile pentru aderarea la UE, pe care o consideră cea mai realistă cale către prosperitate economică şi un tampon împotriva ameninţării reprezentate de Rusia de la invazia din 2022, comentează marţi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Însă obţinerea statutului de membru al UE nu este facilă, Bruxellesul stabilind standarde ridicate cu privire la o serie de măsuri pe care Ucraina trebuie să le ia, opoziţia Budapestei făcând lucrurile şi mai dificile.

Guvernul ungar a exprimat îngrijorări legate de drepturile lingvistice ale minorităţii maghiare din Ucraina şi de ceea ce a numit pericole economice şi de securitate pentru Ungaria dacă ţara vecină aderă la Uniunea Europeană.

”Nu există nicio extindere fără protecţia minorităţilor”, a declarat luni comisarul european pentru extindere, Marta Kos, într-o întâlnire cu reprezentanţii minorităţii maghiare, la Ujhorod, unde a vizitat şcoli ale minorităţilor maghiară şi slovacă.

Relaţiile între Kiev şi Budapesta s-au înrăutăţit în ultimele luni după ce Ucraina a declarat că în spaţiul său aerian au intrat drone venite din Ungaria, ceea ce l-a făcut pe şeful diplomaţiei ungare, Peter Szijjarto, să declare că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ”şi-a pierdut minţile”. Ambele ţări au expulzat reciproc diplomaţi, au interzis instituţii de presă şi au refuzat intrarea a cel puţin unei oficialităţi militare.

Luni, premierul ungar Viktor Orban a pus sub semnul întrebării suveranitatea Ucrainei.

Într-o şcoală unde elevii studiau limbile maghiară, ucraineană şi engleză, Marta Kos a discutat cu tinerii despre Uniunea Europeană, i-a cerut unui elev să citească cu voce tare dintr-un manual de limba maghiară şi a asistat la dansuri tradiţionale.

”Suntem 27 şi în curând sperăm că şi Ucraina va fi (ţară membră a UE, n.red.)”, a spus Kos.

Într-o şcoală a minorităţii slovace, un tânăr a întrebat-o pe Marta Kos despre perspectivele de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. ”Foarte bune. Probabil unul dintre voi va fi comisar” european, a răspuns reprezentanta Comisiei Europene.

Premierul ungar Viktor Orban, care este mai apropiat de Kremlin decât majoritatea liderilor europeni, se opune trecerii Kievului la următoarea fază a discuţiilor pentru aderare şi a făcut din poziţia sa faţă de Ucraina un subiect de campanie în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor din ţara sa.

Oficialităţi din unele capitale europene văd acest lucru ca pe o modalitate cinică de a împiedica avansul Ucrainei pe calea către aderare. ”Ungaria cere drepturi pe care aceste minorităţi nu le-au avut niciodată şi pe care nu le-au revendicat. România are de asemenea o minoritate în Ucraina – niciodată nu a fost o problemă”, a spus un oficial european, sub rezerva anonimatului.

Ucraina şi aproape toate statele UE doresc să înceapă negocierile privind şase ”clustere” ce acoperă chestiuni mergând de la drepturi fundamentale la politica economică. Ungaria blochează acest proces, ce are nevoie de sprijin unanim din partea Celor 27.

În 2017, Ucraina a adoptat o lege care prevede că toate şcolile trebuie să predea în limba ucraineană elevilor care au împlinit vârsta de 10 ani.

Unele schimbări au fost operate în 2023, dar criticii sunt de părere că ajustările nu au fost suficiente. Bruxellesul încurajează Ucraina să implementeze deplin un plan de acţiune privind drepturile minorităţilor adoptat în luna mai.

Vorbind cu reprezentanţii minorităţii maghiare, Kos a dat asigurări că angajamentele asumate de Kiev vor fi garantate şi supervizate de Comisia Europeană. ”Credeţi-mă, voi fi foarte strictă”, a accentuat ea.

Executivul UE vrea ca vizita Martei Kos să fie un sprijin pentru drepturile minorităţilor şi să trimită un mesaj politic către Kiev şi Budapesta. ”Mesajul pentru Budapesta este că luăm în serios îngrijorările venite din statele noastre membre”, a declarat Marta Kos pentru Reuters într-un interviu în vestul Ucrainei.

Ea a spus că îngrijorările părţii ungare vor putea fi soluţionate în cadrul negocierilor asupra clusterului privind minorităţile.