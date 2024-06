Un volum rar dintr-o ediţie princeps din seria „Harry Potter”, vândut cu peste 57.000 de dolari

Un exemplar rar din ediţia princeps a unei cărţi din seria „Harry Potter” a fost adjudecat în schimbul a peste 45.000 de lire sterline (57.200 de dolari americani) la o licitaţie, relatează joi DPA/PA Media, citată de Agerpres.

Exemplarul cărţii „Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, de JK Rowling, care este unul dintre primele 500 de exemplare tipărite în 1997, a fost vândut miercuri, la Edinburgh, unde a fost scrisă cea mai mare parte a acestui volum.

Acesta include o greşeală de ortografie a cuvântului „Philosopher’s” pe coperta inferioară, iar „1 wand” („1 baghetă”) apare de două ori într-o listă cu accesorii de la pagina 53.

În pofida acestor erori, cartea, cu o valoare estimată iniţial la 40.000 – 60.000 de lire sterline, a fost adjudecată cu 45.201 lire sterline la casa de licitaţii Lyon and Turnbull.

Volumul a fost achiziţionat de fostul său proprietar în urmă cu două decenii dintr-un magazin din Londra şi este descris drept o „copie excelentă a operei”.

Cartea a fost lansată într-un număr redus de exemplare din cauza incertitudinii cu privire la succesul pe care îl va avea în rândul cititorilor.

Seria „Harry Potter”, care include şapte cărţi, ecranizate în producţii de mare succes, a devenit una dintre cele mai îndrăgite serii literare la nivel mondial.

Pe lângă această carte, lotul scos la licitaţie, provenit de la un colecţionar american, a inclus şi un exemplar din 1998 al ediţiei princeps a cărţii „Harry Potter and the Chamber of Secrets”, vândută cu 7.560 de lire sterline şi un alt exemplar din 1997 a cărţii „Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, care conţine un bilet scris de Rowling, adresat proprietarului anterior.

Printre alte obiecte de mare valoare scoase la licitaţie se numără un exemplar din „Casino Royale”, primul volum din seria de romane de spionaj „James Bond”, care include un mesaj al autorului Ian Fleming. Cartea a avut o valoare estimată între 30.000 şi 50.000 de lire sterline şi a fost vândută cu 38.951 de lire.

O ediţie princeps din 1924 a cărţii „When We Were Very Young” a creatorului personajului Winnie the Pooh, A.A. Milne, a fost vândută la licitaţie cu 15.120 de lire sterline.

Anterior vânzării, Cathy Marsden, şefa departamentului de cărţi şi manuscrise a casei de licitaţii, a declarat: „O ediţie princeps a cărţii ‘Harry Potter And The Philosopher’s Stone’ este o carte excepţional de rară în orice stare, iar una aflată într-o stare atât de bună ar putea fi foarte bine numită bijuteria din coroana oricărui colecţionar ‘Harry Potter’. Având în vedere că o mare parte din scriere a fost realizată la Edinburgh, este oportun faptul că un obiect timpuriu şi important din istoria ‘Harry Potter’ va fi vândut în capitală”.