Un tramvai din București a ajuns lângă Vulcanii Noroioşi / Urmează să fie transformat în cafenea / ”Iau două automate de cafea, snacksuri, ce se mai vinde…”

Un tramvai care a circulat pe liniile Societăţii de Transport Bucureşti (STB), casat în contextul programului de modernizare, a fost transportat la mică distanţă de Vulcanii Noroioşi, unde ar putea avea o nouă şansă la viaţă, sub forma unei cafenele, transmite Agerpres.

Vehiculul destinat transportului de pasageri în Capitală a fost achiziţionat în anul 2024 de către Hariton Zăinescu, din Buzău.

Într-o discuţie cu un angajat al unei societăţi de reciclare a deşeurilor feroase, un buzoian a aflat despre posibilitatea de a achiziţiona un tramvai ce urma să fie casat, pentru a-l pune ulterior în valoare. După ce a efectuat plata, tramvaiul a fost transportat cu ajutorul unui TIR pe terenul buzoianului, aflat la 3-4 kilometri distanţă de Vulcanii Noroioşi-Pâclele Mari şi la aproximativ 1,5 kilometri de Vulcanii Noroioşi-Pâclele Mici din comuna Scorţoasa.

„Am luat locaţia respectivă şi aş vrea ceva să atrag turiştii, mai am câţiva ani până la pensie şi am vorbit cu cineva să iau un container. Am luat containerul, iar un prieten mi-a spus: ‘nu vrei şi un tramvai, pentru că se taie la Bucureşti’, era pe vreme lui Nicuşor Dan primar. Aşa a venit ideea să aduc tramvaiul acolo. Când o să am bani, o să încerc să-l recondiţionez, este vechi, are vreo 50 de ani, să îl vopsesc, la interior să tai scaunele şi să pun nişte canapele, nişte mese şi să iau două automate de cafea, snacksuri, ce se mai vinde, şi să fac un fel de cafenea, cofetărie. Mai am un container, poate mai iau încă unul, să fac un fel de terasă. Terenul l-am cumpărat acum trei ani, iar tramvaiul, anul trecut, prin luna noiembrie”, a declarat, pentru AGERPRES, proprietarul tramvaiului, Hariton Zăinescu.

Tramvaiul relocat pe coama unui deal a început să atragă atenţia turiştilor care urmează Drumul Judeţean 102F şi 220A, din arealul vulcanilor noroioşi. După ce a fost adus de la Bucureşti, mijlocul de transport va intra într-un proces de modernizare, care va include un nou set de roţi, lumini şi un pantograf.

„Tramvaiul era scos din uz, au casat peste 100 de tramvaie. Roţile le-au oprit pentru că erau foarte grele, cu totul are 25 de tone şi au oprit roţile, cred că şi motoarele de la roţi. Când au venit cu el la Buzău, l-au dat jos de pe TIR, au scos roţile şi mi l-au adus acolo, dar o să fac nişte roţi din lemn să arate bine. Mai trebuie vopsit. Nu ştiu dacă anul ăsta o să pot da drumul, este doar investiţia mea. Trebuie să îi fac şi un pantograf din metal, să-i fac să meargă becurile, lămpile pe spate pentru ca noaptea să se vadă şi o să pun un senzor de zi/noapte să se vadă luminile. O intrare cu scări. Am văzut că se duc oameni şi îşi fac poze lângă tramvai, atrage turiştii, le pun pe internet, pe Facebook”, a mai precizat buzoianul.

Tramvaiul Tatra T4R cu numărul 3323, produs de CKD Praga, a fost adus în anul 1975 în Depoul Militari şi a transportat de-a lungul anilor milioane de copii către şcoli, angajaţi spre locurile de muncă sau turişti în plimbare prin Bucureşti.

Scos din uz cu urme vizibile de graffiti şi rugină, continuă să atragă privirile, dar nu din staţie, ci de pe o colină înverzită. Proprietarul şi-ar dori ca, alături de mijlocul de transport, să aducă la un moment dat şi un avion scos din uz pentru a-l recondiţiona, cu scopul de a-l pune în valoare.