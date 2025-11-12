G4Media.ro
Un tânăr de 17 ani, acuzat de viol, a fost arestat preventiv…

Un tânăr de 17 ani, acuzat de viol, a fost arestat preventiv la Brașov / Victima are 9 ani

Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a anunțat că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un minor de 17 ani, acuzat de săvârșirea infracțiunii de viol comis asupra unui minor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Potrivit procurorilor, în luna august 2025, tânărul, originar din județul Mehedinți, ar fi constrâns o minoră de 9 ani din județul Brașov să ”efectueze un act de natură sexuală asupra propriei persoane”, în timp ce discutau printr-un apel video pe aplicația WhatsApp.

Conform anchetatorilor, inculpatul ar fi amenințat-o pe victimă că va distribui online fotografii cu caracter intim, dacă nu se va conforma cerințelor sale.

După administrarea probatoriului, minorul a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov. Ulterior, procurorul de caz a înaintat instanței o propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Brașov a admis cererea, dispunând arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Investigația a fost derulată de Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Brașov, cu sprijinul Secției 5 Poliție Rurală Strehaia și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mehedinți, sub supravegherea directă a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Instituția subliniază că urmărirea penală are ca scop strângerea probelor necesare pentru stabilirea faptelor și a răspunderii penale, urmând ca, în funcție de rezultatele anchetei, să se decidă dacă dosarul va fi trimis în judecată.

