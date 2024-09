Un pulover purtat de Matthew Perry în „Friends”, vândut la licitaţie pentru 6.500 de dolari

Obiecte de recuzită de la filmările „Friends”, inclusiv un pulover purtat de regretatul actor Matthew Perry, au fost vândute la o licitaţie care a marcat împlinirea a trei decenii de la difuzarea primului episod al serialului TV american de comedie, relatează marţi DPA/PA Media, transmite Agerpres.

Licitaţia „Friends: The One With The 30th Anniversary Auction” a inclus costume purtate de actorii din rolurile principale şi de vedetele invitate, dar şi obiecte de recuzită din cafeneaua Central Perk, unde grupul de prieteni se aduna adesea în serial.

Obiectul cu cel mai mare succes în cadrul licitaţiei a fost o reproducere realizată în studio a canapelei portocalii din Central Perk, prezentă în „multe scene celebre”, potrivit casei Julien’s Auctions. Aceasta s-a vândut cu 29.250 de dolari – depăşind de aproape 15 ori valoarea estimată iniţial.

Printre articolele care au depăşit sumele estimate iniţial s-a numărat un pulover în stil polo purtat de personajul Chandler Bing, interpretat de Matthew Perry, într-un episod intitulat „The One With The Holiday Armadillo”. Acesta a fost adjudecat în schimbul sumei de 6.500 de dolari – depăşind de peste şase ori valoarea estimată iniţial.

Alte articole vestimentare ale unor vedete invitate în serial au inclus un costum roz purtat de Winona Ryder, care s-a vândut cu 2.600 de dolari.

Cămaşa albă purtată de Bruce Willis în episodul „The One With The Ring” a fost vândută cu 3.250 de dolari.

O reproducere realizată în studio după Cupa Geller din episodul intitulat „The One With The Football”, s-a vândut cu 9.100 de dolari, depăşind de 30 de ori valoarea estimată iniţial.

Serialul, care a totalizat zece sezoane, a început să fie difuzat la 22 septembrie 1994. Ultimul episod a fost difuzat la 6 mai 2004.

În rolurile principale au jucat Jennifer Aniston (Rachel Green), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), David Schwimmer (Ross Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Courteney Cox (Monica Geller) şi Matthew Perry (Chandler Bing).

„La 30 de ani de la debutul său, în 1994, oameni din toată lumea încă se îndrăgostesc de ‘Friends’, aşa cum o demonstrează succesul licitaţiei de astăzi (luni, n.r.), la cea de-a 30-a aniversare”, a declarat David Goodman, directorul executiv al Julien’s Auctions.

Licitaţia a avut loc cu câteva săptămâni înainte de împlinirea unui an de la decesul lui Matthew Perry. Actorul a murit din cauza „efectelor acute ale ketaminei” pe 28 octombrie, la vârsta de 54 de ani.

Un medic şi o femeie supranumită „regina ketaminei” vor compărea în martie 2025 într-un proces legat de moartea lui Matthew Perry. Cei doi se numără printre cei cinci acuzaţi care ar fi profitat de dependenţa actorului.