Un prieten apropiat al Prințului Andrew, suspectat de spionaj pentru China

Prințul Andrew, care a căzut deja în dizgrație din cauza legăturilor sale cu finanțistul Jeffrey Epstein, acuzat de infracțiuni sexuale, ține vineri prima pagină a presei britanice din cauza apropierii sale de un om de afaceri acuzat de spionaj în favoarea Chinei, potrivit BFM TV.

Joi, un tribunal londonez a confirmat o decizie a autorităților britanice din 2023 de a-i interzice bărbatului, descris drept un „confident” al lui Andrew, fratele regelui Carol al III-lea, să intre în țară.

Ministerul de Interne a considerat că această persoană era angajată în „activități secrete și înșelătoare” în numele Partidului Comunist Chinez și că era probabil să reprezinte o amenințare la adresa securității naționale.

