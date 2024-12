Un prădător antic cu dinți în formă de sabie descoperit în Spania este cel mai vechi din specia sa

Înainte ca dinozaurii să pășească pe Pământ și cu zeci de milioane de ani înainte de apariția primelor mamifere, rudele îndepărtate ale mamiferelor cu dinți canini lungi și zimțați erau carnivorele dominante pe uscat, potrivit CNN.

Numite gorgonopsians, primele animale din acest neam au lipsit mult timp din registrul fosilelor. Însă descoperirea unui gorgonopsian nou identificat – cel mai vechi animal cu dinți în formă de sabie găsit vreodată – umple un spațiu gol în istoria grupului.

Acești prădători subțiri sunt cunoscuți mai ales din analiza unor oase cu o vechime mai mică de 270 de milioane de ani, însă descoperirea fosilă recentă este considerată a avea o vechime fără precedent, între 280 și 270 de milioane de ani.

Gorgonopsianul nou descoperit se adaugă uneia dintre cele mai timpurii ramuri ale arborelui genealogic al terapsidelor – ordinul Therapsida include nu numai gorgonopsianii, ci și strămoșii mamiferelor moderne și alte grupuri de non-mamifere care au dispărut în prezent.

Experții au declarat că această descoperire este o piesă de puzzle remarcabilă care ar putea contribui la elucidarea primilor strămoși ai mamiferelor.

Ce este un gorgonopsian?

Gorgonopsianii au dispărut în urmă cu aproximativ 252 de milioane de ani, iar neamul lor a murit odată cu ei. Toți gorgonopsianii aveau dinți canini ca niște pumnale, iar dimensiunile speciilor variau foarte mult. Unele erau la fel de mici ca pisicile, în timp ce altele erau la fel de mari ca urșii polari.

Fosilele gorgonopsianului descris recent includeau caninii în formă de cuțit, părți ale maxilarului, unele vertebre, coaste, oase ale cozii și ale degetelor de la picioare și majoritatea oaselor unui membru posterior, au scris marți cercetătorii în revista Nature Communications.

Conform coautorului studiului, Ken Angielczyk, MacArthur Curator of Paleomammalogy la Field Museum of Natural History din Chicago, craniul specimenului era incomplet, dar se estimează că măsura aproximativ 7 inch (18 centimetri) lungime, iar animalul ar fi fost la fel de înalt ca un câine de talie medie și ar fi cântărit aproximativ 66 – 88 pounds (30 – 40 kilograme).

În afară de faptul că avea patru picioare și o coadă lungă, gorgonopsianul nu ar fi arătat foarte asemănător unui câine, a spus Angielczyk. La fel ca reptilele, gorgonopsianii nu aveau blană sau urechi vizibile, a spus el. Dar, deși animalul semăna fizic cu șopârlele în unele privințe, vă rugăm să nu-l numiți „câine-șopârlă”, a declarat el pentru CNN.

„Șopârlele sunt un fel de reptile, iar terapsidele nemamaliene precum gorgonopsianele fac parte dintr-o linie evolutivă complet diferită, parte a liniei care include mamiferele”, a spus Angielczyk. „În timp ce mamiferele și reptilele împărtășesc un strămoș comun care a trăit acum aproximativ 320 de milioane de ani, acestea sunt linii de descendență separate”.

Gorgonopsianii au unele trăsături comune cu verii lor mamifere. Una dintre acestea este că au dinți de diferite forme și mărimi, „acești dinți având roluri diferite în sistemul de hrănire”, a spus Angielczyk. „Acesta este un lucru foarte comun la mamiferele de astăzi”.

Spre deosebire de mamifere, gorgonopsianii și-au înlocuit aparent dinții – inclusiv caninii lungi – în mod repetat de-a lungul vieții. „Mamiferele de astăzi, în cea mai mare parte, au doar un ciclu de înlocuire a dinților”, a spus Angielczyk. „În timp ce gorgonopsianii și alte terapside erau, în general, mai mult ca un crocodil de astăzi, care au dinți ce sunt înlocuiți continuu”.

Cea mai veche specie

Paleontologii au descoperit oase ale gorgonopsianului nou descoperit în Mallorca, o insulă mediteraneană care face parte din Spania, în timpul expedițiilor din 2019 și 2021, a declarat autorul principal al studiului, Josep Fortuny, lider al grupului de cercetare în biomecanică computațională și evoluția istoriei vieții de la Institutul Catalan de Paleontologie Miquel Crusafont din Spania.

„Cel mai interesant lucru despre specimenul specific pe care îl descriem este vârsta sa. Este destul de sigur cel mai vechi gorgonopsian cunoscut”, precum și cel mai vechi therapsid cunoscut până în prezent, a declarat Fortuny CNN într-un e-mail.

„Există un mare decalaj de timp în înregistrarea fosilă a therapsidelor, între momentul în care se preconizează că acestea au evoluat pe baza cunoștințelor noastre despre relațiile dintre synapside (un grup mai mare de vertebrate care include therapsidele) și momentul în care acestea apar efectiv în înregistrarea fosilă”, a spus Fortuny.

Oamenii de știință au calculat anterior că fosilele de terapside ar trebui să înceapă să apară în roci cu o vechime de aproximativ 300 de milioane de ani, „iar până acum nu le-am văzut decât cu aproximativ 270 de milioane de ani în urmă”, a spus Angielczyk. Noul specimen, care datează cel puțin din acel moment în timp și este probabil chiar mai vechi, se aliniază acestui decalaj, ajutând cercetătorii să clarifice când au evoluat terapsidele.

Căutarea terapsidelor timpurii

Stabilirea cu precizie a evoluției terapsidelor în prima parte a perioadei Permiane (acum 299 de milioane până la 252 de milioane de ani) este deosebit de importantă pentru urmărirea strămoșilor mamiferelor, a declarat Roger Benson, Macaulay Curator of Dinosaur Paleobiology la American Museum of Natural History din New York.

„Totul de la începutul Permianului pe linia mamiferelor este în afara acestui grup Therapsida, iar toate cunoștințele noastre despre therapside provin din Permianul mijlociu și mai târziu”, a spus Benson, care nu a fost implicat în cercetare. „Dar paleontologii au suspectat de mult timp că au existat therapside înainte de Permianul mijlociu – doar că nu le-am găsit încă fosilele. Această fosilă este până acum cel mai promițător candidat pentru un terapsid de la începutul Permianului”.

Locul descoperirii a fost, de asemenea, neobișnuit. Fosilele de gorgonopside erau cunoscute anterior doar din situri aride, la latitudini înalte din Africa de Sud și Rusia, au raportat autorii studiului. În timpul Permianului, Mallorca se afla chiar în mijlocul supercontinentului Pangea, care a existat în urmă cu 335 de milioane până acum 200 de milioane de ani. În această zonă ecuatorială, ceea ce este acum Mallorca ar fi cunoscut sezoane foarte umede și foarte uscate.

„Unul dintre lucrurile pe care oamenii s-au întrebat este dacă nu cumva evenimente importante în ancestralitatea mamiferelor au avut loc la tropice și ne lipsesc fosilele acestor tipuri de animale la vârsta potrivită pentru a afla mai multe despre asta”, a spus Benson.

„Aceasta este una dintre implicațiile intrigante ale acestei fosile, potențialul ca evenimente importante în strămoșii mamiferelor să fi avut loc la latitudini mai joase, în medii pe care nu le-am eșantionat atât de mult în registrul fosilelor”.

Găsirea celui mai vechi gorgonopsian documentat în Mallorca sugerează că primele fosile de terapside urmează să fie descoperite în locuri în care paleontologii nu le-au căutat anterior, a spus Angielczyk.

„S-a crezut mult timp că marele decalaj temporal din înregistrarea fosilelor de therapsid ar putea corespunde unei eșantionări mai geografice”, a spus el. „Faptul că Mallorca este un loc nou pentru găsirea therapsidelor contribuie la susținerea ideii că nu căutăm neapărat în locurile potrivite pentru a găsi primele therapside”, a mai adăugat Angielczyk.