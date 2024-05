Un poliţist local din Prahova a fost reținut, după ce a rupt afişe ale PSD lipite pe gardurile unor localnici

Un poliţist local din comuna prahoveană Bălţeşti a fost reţinut, joi, pentru distrugere, după ce ar fi rupt mai multe afişe electorale ale candidaţilor PSD, amplasate pe gardurile unor localnici, relateză News.ro.

”În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bălţeşti au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară în comuna Bălţeşti, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere. Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul nopţii de 1 mai a.c., persoanele bănuite ar fi distrus mai multe afişe, amplasate pe gardurile unor proprietăţi din comuna Bălţeşti. În urma probatoriului administrat, faţă de o persoană a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată unităţii de parchet competente pentru luarea unei alte măsuri preventive”, informează, joi, oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că bărbatul reţinut este poliţist local. El e acuzat că a distrus afişele electorale ale unor candidaţi PSD.

Comuna Bălţeşti este condusă de unul dintre cei mai controversaţi primari din judeţ. Liberalul Ion Radu, jurist, candidează pentru încă un mandat în condiţiile în care anul acesta a fost reţinut şi apoi arestat într-un dosar în care este anchetat penal sub acuzaţia că a plătit milioane de lei din fondurile Primăriei către două firme pe care le administra în fapt, banii ajungând în final la el sau la rude ale sale.

”În calitate de primar şi ordonator de credite al comunei Bălţeşti, Radu Ion a ordonanţat, în perioada 19.01.2018-26.01.2024, un număr de 115 plăţi către SC R. F. SRL, SC A. C. 2019 SRL şi SC I. F. C. SRL în sumă totală de 2.498.972,41 lei, societăţi pe care acesta le administra în fapt. În perioada 27.03.2018-23.01.2024, Radu Ion l-a determinat pe D.A. (administrator în drept al SC R. F. SRL) să dispună efectuarea a 96 de plăţi din conturile SC R. F. SRL în valoare totală 237.356,54 lei, iar în perioada 17.09.2020- 26.01.2024 a determinat-o pe D.A. (administrator în drept al SC A. C. 2019 SRL) să dispună efectuarea a 73 de plăţi din conturile SC A. C. 2019 SRL în valoare totală de 714.410,4 lei în favoarea sa, a rudelor şi afinilor săi”, afirmă procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte.

Cei doi administratori de firme, alături de contabilul uneia dintre societăţi şi de administratorul altei firme, sunt inculpaţi în acelaşi dosar. Primarul Ion Radu este cercetat pentru folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane în formă continuată şi instigare la delapidare în formă continuată.

Principalul contracandidat al lui Ion Radu este social-democratul Şică Ion, de profesie ambulanţier.