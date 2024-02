Un peștișorul minuscul emite sunete la fel de puternice ca un ciocan pneumatic

Un pește mic și transparent scoate un sunet la fel de puternic ca un ciocan pneumatic, au descoperit oamenii de știință din Berlin, potrivit BBC.

Aceștia au început să investigheze după ce au auzit zgomote misterioase provenind din acvariile de pești din laboratorul lor.

Ei au descoperit că peștele, Danionella cerebrum, produce acest ritm puternic prin lovirea unui organ numit vezica înotătoare.

În apele din apropiere, peștii emit 140 de decibeli, echivalentul unui foc de armă.

Cercetătorii cred că această specie de 12 mm lungime este cel mai zgomotos pește pentru dimensiunea sa descoperit până acum.

Aceștia cred că zgomotele ar putea fi o formă de comunicare socială.

Oamenii de știință știau că alte creaturi, cum ar fi creveții pistol, pot crea zgomote foarte puternice atunci când vânează alte specii, până la aproximativ 200 de decibeli.

Danionella este foarte apreciată de cercetători deoarece, datorită transparenței sale, creierul său poate fi văzut în acțiune.

Dar în timp ce lucrau cu acești pești în laboratorul lor din Germania, cercetătorii au observat ceva ciudat.

„Oamenii treceau pe lângă acvariile de pești și auzeau aceste sunete și se întrebau de unde vin”, a declarat Verity Cook, autorul principal al studiului și doctorand la Universitatea Charité din Berlin.

„S-a dovedit că ele provin chiar de la pești. Și este extraordinar, pentru că sunt atât de mici și atât de zgomotoși.”

Cercetătorii cred că evoluția în apele tulburi din Myanmar a jucat un rol în dezvoltarea acestei abilități de a face un zgomot mare pentru a-i ajuta să comunice.

Studiul a fost publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

How can the tiny glassfish @danionella cerebrum, just over 1 cm long, produce high-amplitude communication sounds exceeding 140 dB? We found that it uses a fascinating drumming mechanism involving acceleration at over 2000 g:https://t.co/LOkp7UObLJ

1/10x slo-mo video has sound pic.twitter.com/QDnjYkvNCF

— Benjamin Judkewitz (@benjulab) February 26, 2024