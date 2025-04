„Un mic miracol”: Primul copil născut în Marea Britanie de o femeie cu uter transplantat

O fetiță „miraculoasă” a devenit primul copil din Marea Britanie născut de o mamă care a folosit un uter donat, transmite BBC.

Mama bebelușului, Grace Davidson, în vârstă de 36 de ani, s-a născut fără un uter funcțional și a primit uterul surorii sale în 2023 – în ceea ce a fost atunci singurul transplant de uter reușit din Marea Britanie.

La doi ani după această operație de pionierat, Grace a născut primul ei copil în februarie. Ea și soțul ei, Angus, 37 de ani, au numit-o pe fiica lor Amy, după sora lui Grace, care și-a donat uterul.

Ținând-o în brațe pentru prima dată pe Amy – care cântărește puțin peste două kilograme – a fost „incredibil” și „suprarealist”, spune Grace, proaspăta mamă.

„A fost destul de copleșitor pentru că nu ne-am permis niciodată să ne imaginăm cum ar fi pentru ea să fie aici”, spune ea. „A fost cu adevărat minunat”.

Grace și Angus, care locuiesc în nordul Londrei, dar sunt originari din Scoția, speră să aibă un al doilea copil folosind uterul transplantat.

Cuplul a dorit inițial să rămână anonim, dar în urma sosirii în siguranță a bebelușului Amy vorbesc acum cu BBC despre „micul lor miracol”.

Echipa chirurgicală a declarat pentru BBC că a efectuat încă trei transplanturi de uter folosind donatori decedați de la transplantul lui Grace. Ei intenționează să efectueze un total de 15 ca parte a unui studiu clinic.

Bebelușul Amy este primul copil născut în Marea Britanie de o femeie care a beneficiat de un transplant de uter

Grace s-a născut cu o afecțiune rară, sindromul Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), în care uterul lipsește sau este subdezvoltat, dar cu ovare funcționale. Când BBC a vorbit pentru prima dată cu ea în 2018, spera ca mama ei să îi poată dona uterul pentru a-i permite să aibă copii – dar s-a dovedit a fi nepotrivită.

BBC i-a întâlnit din nou pe Grace și pe soțul Angus în 2019, când una dintre cele două surori ale lui Grace, Amy Purdie, era evaluată pentru a afla dacă ar putea să-i doneze uterul lui Grace. Amy și soțul ei aveau deja doi copii și nu mai doreau niciunul.

Înainte de operație, ambele surori au fost consiliate. Grace și Angus au urmat, de asemenea, un tratament de fertilitate și au încă mai mulți embrioni în depozit. Grace spune că i s-a oferit opțiunea unei mame surogat sau a adopției, dar a purta propriul copil s-a simțit „foarte importantă”.

„Întotdeauna am avut instinctul de mamă”, spune ea, „dar ani de zile l-am reprimat pentru că era prea dureros să ajung acolo.”

Transplantul de uter: cum funcționează?

Primul copil născut ca urmare a unui transplant de uter a fost în Suedia, în 2014. De atunci, aproximativ 135 de astfel de transplanturi au fost efectuate în mai mult de o duzină de țări, inclusiv în SUA, China, Franța, Germania, India și Turcia. S-au născut aproximativ 65 de copii.

Programată inițial să aibă loc la sfârșitul anului 2019, operația de transplant a surorilor a eșuat și apoi a părut sub semnul întrebării timp de mai mulți ani în timpul pandemiei Covid.

Când a avut loc în cele din urmă, în februarie 2023, o echipă de peste 30 de medici a avut nevoie de aproximativ 17 ore pentru a extrage uterul lui Amy și a-l transplanta lui Grace.

Isabel Quiroga, chirurgul care a condus echipa de transplant de la Churchill Hospital din Oxford, spune că, deși procedura a presupus riscuri pentru ambele surori, a fost „o îmbunătățire a vieții și o creare de viață – și nu se poate mai bine de atât”.

Amy spune că nu a simțit sentimentul de pierdere pe care unele femei îl experimentează după o histerectomie, din cauza beneficiilor „dramatice” și imediate pentru sora ei. Grace a avut prima menstruație la două săptămâni de la transplant și a rămas însărcinată la prima încercare de fertilizare in vitro.

A fost „incredibil” să simtă prima lovitură a copilului ei, spune ea, adăugând că întreaga sarcină a fost „cu adevărat specială”.

Bebelușul Amy s-a născut prin cezariană la spitalul Queen Charlotte din vestul Londrei pe 27 februarie. Grace și Angus spun că speră să aibă un al doilea copil – de îndată ce echipa medicală va spune că este momentul potrivit.

Uterul donat va fi îndepărtat după nașterea unui al doilea copil. Acest lucru îi va permite lui Grace să nu mai ia imunosupresoarele zilnice pe care le ia în prezent pentru a se asigura că organismul său nu respinge uterul surorii sale. Administrarea acestor medicamente poate crește riscul de apariție a unor tipuri de cancer, mai ales dacă sunt administrate timp de mai mulți ani, însă chirurgul Isabel Quiroga spune că aceste riscuri ar trebui să revină la nivelul de referință odată ce uterul este îndepărtat.

El spune că echipa sa este încântată de nașterea micuței Amy și că aceasta va da speranță multora dintre cele 15 000 de femei din Marea Britanie aflate la vârsta fertilă care nu au un uter funcțional, dintre care aproximativ 5 000 s-au născut fără uter.

Dl Smith conduce o organizație caritabilă numită Womb Transplant UK, care a plătit costurile NHS pentru operația de transplant a lui Grace. Tot personalul medical și-a oferit timpul gratuit.

El a declarat pentru BBC că aproximativ 10 femei au embrioni în depozit sau urmează un tratament de fertilitate, o cerință pentru a fi luate în considerare pentru transplantul de uter. Fiecare transplant costă aproximativ 30.000 de lire sterline, spune el, iar organizația caritabilă are suficiente fonduri pentru a mai face încă două.

Echipa chirurgicală are permisiunea de a efectua 15 transplanturi de uter ca parte a unui studiu clinic, cinci cu donatori vii și 10 cu donatori decedați. Nu au fost făcute publice detalii despre cele trei femei care au primit până acum pântece din organele donatorilor decedați. NHS Blood and Transplant a declarat pentru BBC că pentru astfel de donații rare se cere în plus acordul familiilor.

Tatăl bebelușului Amy, Angus, spune că el și Grace nu vor putea niciodată să îi mulțumească îndeajuns surorii soției sale pentru că le-a permis să devină părinți. A fost „absolut clar” că o vor numi pe Amy după mătușa ei, spune Angus.

Al doilea prenume al copilului este Isabel, după numele chirurgului care a condus echipa de transplant de uter.

Pentru Grace, nașterea lui Amy a adus-o și mai aproape de sora ei.

„A fost incredibil de dificil să o las pe ea să facă asta pentru mine”, spune ea, „este un act uriaș de iubire soră”.