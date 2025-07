Unii primari din Bihor renunță la Zilele Comunei, alții le fac cu bani mai puțini sau pe fonduri europene: ”Urmăm exemplu de la dl. Bolojan” / Primar PSD: ”Nu sărbătorim nimic în vara asta. Eu vreau să scăpăm comuna de datorii”

Primarii de comune din Bihor au început și ei să simtă austeritatea, așa că unii dintre ei au decis să nu mai organizeze în această vară „tradiționalele” evenimente grupate sub egida Zilele Comunei, motivând fie că nu reușesc să facă rost de sponsorizări, fie că vor să cheltuiască banii din bugetele locale pentru lucruri mai folositoare, anunță Bihoreanul.

Nu toți, însă, strâng cureaua. Unii edili-șefi continuă să organizeze astfel de evenimente, inclusiv cu bani europeni.

Primarul din Pomezeu, PSD-istul Vasile Ciuhandu urmează principiile premierului Ilie Bolojan. „Nu sărbătorim nimic în vara asta. Eu vreau să scăpăm comuna de datorii și încerc să fac economii cât se poate. De Paști, ca să vă dau un exemplu, am primit ofertă de la Hora TV, să dăm felicitări cu „Cristos a înviat!”, dar de banii ăia am preferat să cumpărăm 80 de litri de motorină pentru utilajul Primăriei ca să facem reparații la drumuri. Urmăm exemplu de la dl Bolojan, pentru că nu contează culoarea politică, trebuie să facem economii”, a spus primarul din Pomezeu.

Colegul său din Tulca, Daniel Avrămuț, a procedat la fel: „Nu facem anul ăsta Zilele Comunei, ni se pare deplasat să cheltuim bani pentru petreceri într-o perioadă când trebuie făcute economii”.

Primarul din Borș a „rezolvat” Zilele Comunei cu fonduri europene, printr-un proiect transfrontalier, la fel cum a procedat și primarul din Sântandrei.

„Noi am făcut un proiect prin care am luat bani din fonduri Ro-Hu și sunt chiar obligat să facem evenimentul pe care l-am denumit „Întâlniri culturale”. Va fi în week-end săptămâna viitoare. Comuna Borș a primit 40.000 de euro în acest proiect, din care mai fac parte și comuna Sântandrei de la noi și două comune din Ungaria. Prin același proiect, am cumpărat și o scenă, așa că nu vom mai plăti închirierea scenei. Prin proiect este obligatoriu să facem evenimentul, la care vor participa și invitații din Ungaria, așa cum și noi vom participa acolo, cu formații artistice locale”, spune Batori Geza.