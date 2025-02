Un „mesager cosmic”: A fost detectat un misterios „neutrino de foarte înaltă energie” venit din afara galaxiei noastre

Un detector gigant de pe fundul Mediteranei a detectat trecerea unei particule cu o energie inedită. Această descoperire marchează un progres semnificativ în înțelegerea fenomenelor de energie extremă din Univers, cum ar fi găurile negre, exploziile de raze gamma și supernovele, scrie BFM TV.

O galaxie foarte, foarte îndepărtată. CNRS vorbește despre „cutremur” și o „nouă fereastră spre Univers”. Un neutrino (particulă foarte prezentă în Univers, n.r.) cu o energie de treizeci de ori mai mare decât toate cele înregistrate vreodată pe Pământ a fost detectat pe fundul Mediteranei, potrivit unui studiu publicat miercurea aceasta, 12 februarie, în revista Nature.

Aceasta este particula cu cea mai mare energie dintre toate particulele elementare. Și ar trebui să contribuie semnificativ la înțelegerea fenomenelor extreme din Univers.

Această descoperire „sfidează modelele astrofizice actuale”, scrie CNRS într-un comunicat de presă.

Deși originea acestei particule inedite nu a fost încă identificată, oamenii de știință sunt siguri că ea nu provine din galaxia noastră.

Particulă elementară abundentă în Univers, dar evazivă, neutrino, așa cum sugerează și numele său, nu are sarcină electrică și aproape nicio masă: este de un milion de ori mai mică decât un electron. De fapt, este cea mai ușoară dintre particulele masive cunoscute. În plus, interacționează slab cu materia.

Neutrinii prezintă un interes deosebit pentru oamenii de știință deoarece sunt „mesageri cosmici speciali”, explică Rosa Coniglione, cercetător la Institutul Italian de Fizică Nucleară, într-un comunicat de presă care însoțește publicarea studiului.

Cele mai violente evenimente din Univers – cum ar fi explozia unei supernove, fuziunea a două stele neutronice sau activitatea din jurul găurilor negre supermasive – generează așa-numiții neutrini „de energie ultraînaltă”.

Deoarece aceste particule interacționează foarte puțin cu materia, ele pot scăpa din zonele dense și haotice care le-au produs și pot călători apoi în linie dreaptă prin Univers. Acest lucru oferă informații neprețuite despre fenomenele astrofizice care le-au dat naștere, informații care sunt inaccesibile prin metode mai convenționale.

„Pentru a exemplifica, dacă am dori să oprim jumătate din neutrinii care vin spre noi, ar trebui să construim un zid de plumb gros de nouă mii de miliarde de kilometri”, explică Sonia El Hedri, astrofizician la CNRS, într-o înregistrare video.

Aceste particule „fantomă” sunt extrem de dificil de detectat. Potrivit CNRS, 60 de miliarde de neutrini trec prin fiecare centimetru pătrat al Pământului în fiecare secundă, fără să lase cea mai mică urmă.

Pentru a prinde oricare dintre ele în zbor, este nevoie de un volum uriaș de apă – cel puțin un kilometru cub, echivalentul a 400.000 de piscine olimpice. Acesta este motivul pentru care Mediterana găzduiește Telescopul de neutrini KM3NeT.

Încă în construcție, acesta este răspândit pe două situri: ARCA, dedicat astronomiei de înaltă energie, la o adâncime de 3.450 de metri în largul coastei Siciliei (Italia), și ORCA, optimizat pentru studiul proprietăților fundamentale ale neutrinului, la o adâncime de 2.450 de metri în largul coastei Toulon (Franța).

We’re extremely happy that the news is finally out!

See here a visualization of the highest energy neutrino ever observed which triggered more than 35% of the active light sensors in our KM3NeT detector

#KM3NeT_UHE #RecordNeutrino

Full paper: https://t.co/SxLcAj7Z5e pic.twitter.com/N2mwThSHhO

— KM3NeT Neutrino (@km3net) February 12, 2025