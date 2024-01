Un jurnalist și ONG-ist în Elveția, fost traseist politic din Bacău, pretinde că s-a întâlnit cu Donald Trump și Emmanuel Macron. Nu a putut furniza vreo dovadă / Cine este Ovidiu Stănică și ce evenimente cu nume sonore a organizat în România, dar s-au anulat

Ovidiu Stănică, un român stabilit în Elveția, susține că s-a întâlnit, anul trecut, cu fostul președinte al SUA, Donald Trump, și cu președintele în exercițiu al Franței, Emmanuel Macron. Presupusele evenimente sunt prezentate pompos pe un site de politică externă deținut de Stănică, dar nu există nici o confirmare că au avut loc. Reporterul G4Media.ro i-a cerut lui Stănică fotografii din timpul întâlnirilor, dar acesta a invocat diferite motive pentru a refuza acest lucru.

Nu sunt primele întrebări legate de activitatea acestui fost politician din Bacău care a trecut prin mai multe partide: de mai mult timp, prin intermediul aceleiași platforme media, anunță organizarea, în România, a unor evenimente diplomatice de mare amploare la care, alături de președintele României, vor participa personaje de prim rang ale politicii mondiale și nu numai: Jose Manuel Barroso, Herman van Rompuy, Romano Prodi, Mariano Rajoy, Tony Blair, Eric Trump, Boris Johnson și Mike Pompeo.

Biroul de Presă al Președinției a negat faptul că președintele Klaus Iohannis a confirmat vreodată participarea la un asemenea eveniment.

G4Media.ro a descoperit că, în lista invitaților anunțați de Stănică, unele dintre nume sunt scrise greșit, iar fotografiile unora dintre colaboratorii care semnează articole erau false. Primăria Craiova, care s-a aflat în negocieri cu Stănică pentru a organiza și finanța unul dintre evenimente, a transmis G4Media.ro că a anulat totul după ce, în timp, lista de participanți promisă de Stănică s-a modificat substanțial.

Fost om de afaceri, fondator al Camerei de Comerţ şi Industrie-Bilaterală România-Columbia și consilier județean PPDD, PDL și PNL în Bacău între 2012 și 2016, parte a Partidului Băcăuanilor în 2019, Ovidiu Stănică s-a stabilit în Elveția unde administrează site-ul thediplomaticaffairs.com și conduce o asociație dedicată comerțului – European Federation of Bilateral Chambers of Commerce (EFBCC).

Site-ul conține articole în limba engleză și se prezintă drept inițiativa unui ”think tank” cu sediul în Geneva. Pentru G4Media.ro, Stănică a declarat (am păstrat ortografia din email-urile sale) că ”a fost infiintat in 2019 cu scopul de a dezbate subiecte din sfera diplomatiei, economiei si nu numai. Sursa de finantare este private 100%, sponsorizari cu precadere. (…) Numarul utilizatorilor zilnici difera drastic in functie de subiectele publicate si numarul lor. Cititorii nostrii sunt cu precadere din UK, Belgia, Franta, Romania si Ungaria.”

La colaboratori sunt trecute nume ale unor analiști din mai multe țări, printre cei români fiind jurnalistul Marius Ghilezan, cunoscut pentru abordarea unor teorii conspiraționiste și suveraniste.

Legat de tonul subiectelor de pe acest site, iese în evidență o anumită tendință de absolutizare și chiar exagerare, după cum o arată următoarele titluri (traduceri din engleză): ”Unul dintre cei mai remarcabili directori de servicii externe din Sud-Estul Europei” (Gabriel Vlase), ”Președintele care a transformat diplomația românească în praf” (Klaus Iohannis), ”Adrian Năstase: Un lider vizionar care a pavat drumul României către Uniunea Europeană și NATO”, ”Politica Romaniei are un singur Campion!”, începutul textului, care îi este dedicat lui George Simion (AUR), fiind ”Astăzi vă vom spune povestea unui tânăr politician român care a reușit să creeze un adevărat curent revoluționar în România, un adevărat Che Guevara.”

Dar cele mai multe semne de întrebare le ridică două articole publicate pe acest site în august 2023, primul cu titlul ”Întâlnire bilaterală între președintele francez Macron și președintele EFBCC Ovidiu Stănică: o piatră de hotar pentru diplomația economică europeană”, iar al doilea ”O întâlnire reper: Donald Trump și Ovidiu Stănică creează noi oportunități pentru comerțul transatlantic”.

Fragmente din cele două articole: ”Într-o importantă întâlnire care promite să remodeleze peisajul comerțului global, fostul președinte al SUA Donald Trump s-a întâlnit recent cu domnul Ovidiu Stănică, președintele Federației Europene a Camerelor de Comerț Bilaterale (EFBCC). Această întâlnire istorică, care a avut loc la Trump Tower din New York City, a marcat o ocazie importantă în domeniul afacerilor internaționale și al diplomației. (…) Întâlnirea Trump-Stănică a deschis într-adevăr o cale de oportunități pentru comerțul și comerțul transatlantic, oferind o perspectivă promițătoare pentru afacerile și antreprenorii internaționali.”/ ”Într-o evoluție semnificativă pentru diplomația economică europeană, președintele francez Emmanuel Macron a avut o întâlnire bilaterală cu Ovidiu Stănică, președintele Federației Europene a Camerelor de Comerț Bilaterale (EFBCC). (…) Întâlnirea s-a încheiat într-o notă pozitivă, ambii lideri exprimându-și nerăbdarea de a continua dialogul și de a lucra împreună pentru consolidarea economiei europene.”

G4Media.ro i-a solicitat lui Stănică detalii și o fotografie de la întâlnirea cu Trump, răspunsul acestuia fiind: ”Întalnirea cu fostul presedinte a fost facilitata prin fiul acestuia. Exista poze de la întalnire dar nu am primit acordul cabinetului dansului pentru a le da publicitatii.”

O cerere similară, pentru evenimentul cu Macron, a primit un răspuns asemănător: ”Întalnire informala in cadrul unei gale de caritate organizata de Rothschild Foundation. Îmi pare rau dar nu va pot furniza poze.” Din verificările G4Media.ro, în afară de site-ul thediplomaticaffairs.com, nu există în spațiul online vreo confirmare a acestor întâlniri.

Tot prin intermediul acestui site, Stănică anunță, de mai multă vreme, organizarea, în România, a unor evenimente diplomatice de prim rang, pe lista participanților fiind enumerați, de-a lungul timpului, printre alții: Jose Manuel Barroso, Klaus Iohannis, Herman van Rompuy, Romano Prodi, Mariano Rajoy, Tony Blair, Eric Trump, Boris Johnson și Mike Pompeo.

Unul dintre aceste evenimente a tot fost amânat, într-un articol semnat de Stănică în aprilie 2023, cu titlul ”Să nu aveți încredere în politicienii români!”, acesta dând vina pe primarul Municipiului Craiova, Olguța Vasilescu și pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care ar fi promis finanțare, pentru ca, ulterior, să dea înapoi.

”Evenimentul s-ar fi desfășurat pe parcursul a două zile, la sfârșitul lunii octombrie 2023, sub denumirea de Forumul European în Diplomație Economică și presupunea costuri în valoare de peste 800.000 franci elvețieni din partea municipalității locale craiovene. (…) în cazul concret al proiectului transmis de Federația Europeană a Camerelor de Comerț Bilaterale, precizăm faptul că nu a existat niciun contract între organizatori și municipalitatea locală.

De asemenea, menționăm faptul că, pe parcursul întocmirii documentației necesare includerii pe lista proiectelor de hotărâre pentru o ședință ulterioară de Consiliu Local, organizatorul – respectiv Federația Europeană a Camerelor de Comerț Bilaterale – a informat autoritatea locală că lista inițială de invitați nu mai este valabilă, aceasta fiind schimbată în mod semnificativ. Dată fiind modificarea listei inițiale a speakerilor internaționali invitați, nu a mai fost cazul ca proiectul să fie supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova”, a fost reacția trimisă G4Media.ro de Primăria Craiova la acuzațiile lui Stănică.

La rândul său, Consiliul Județean Suceava a afirmat că, prin hotărâre a plenului, evenimentul trebuia să aibă loc în 2021, fiind amânat pentru anul următor din cauza unui incendiu care a avut loc la Palatul Administrativ. În februarie 2022, Consiliul s-a retras din organizare invocând starea de nesiguranță de la graniță cauzată de izbucnirea războiului din Ucraina.

Anunțat de Stănică că urmând să aibă loc în noiembrie 2023, la București, evenimentul a fost amânat din nou, pentru februarie, apoi martie 2024, invocându-se situația din Israel sau programul unora dintre speakeri. Cel mai recent, a fost anunțată o nouă amânare, pentru mai 2024.

Referitor la prezența președintelui pe una dintre listele de speakeri, cel presupus a avea loc la Suceava, Departamentul de Comunicare al Președinției a transmis: ”Vă informăm că la nivelul Administrației Prezidențiale nu a fost primită o invitație adresată Președintelui României, Klaus Iohannis, pentru participarea la evenimentul menționat în solicitarea dumneavoastră”.

Chestionat asupra acestui aspect, Stănică a afirmat că ”Invitatia catre domnul presedinte al Romaniei urma sa fie transmisa imediat ce s-ar fi re-votat (in Feb 2022) parteneriatul cu CJ Suceava, astfel ar fi fost o invitatie comuna, semnata de presedintele CJ Suceava si noi ca organizatori.”

Despre numele mari de la summit, Stănică a susținut că ”Speakerii enumerati in acea lista, pentru forumul din Suceava a fost realizata in urma unor consultari cu partenerii forumului, avand un pre-contract cu firma de PR ce le reprezinta interesele pentru acest tip de evenimente publice.”

”Cu d-nul Mike Pompeo tinem legatura prim secretarul dansului sau prim email direct cu domnia sa. Onorariu de speaker perceput de fostul secretar de stat este de USD 250,000 plus avion privat US-Romania si retur. Cu Trump junior comunicam direct cu el, il cunosc din 2017. Si acesta a perceput un onorariu de participare de USD 250,000 plus avion privat New York – Bucuresti si retur. Cu ceilalti speakeri tinem legatura prin avocatii lor. Înca negocien cu dansii.”, a mai spus Stănică în decembrie 2024 pentru G4Media.ro, adăugând că ”European Forum of Economic Diplomacy, Bucuresti, da acesta este programat sa aiba loc in primavara anului viitor.

Pentru acest eveniment, bugetul se ridica la 1,8 mil de euro, finantare fiind din sursa privata, 100%. (…) forumul este organizat exclusiv din sursa privata de finantare, nu ne intereseaza si nu acceptam finantare publica pentru ca nu avem incredere in decidentii politici care sunt obisnuiti sa fie total neseriosi. Scopul realizarii acestui eveniment in Bucuresti si nu intr-o alta capitala Europeana (Sofia sau Budapesta) tine de determinarea mea de a promova Romania si de a o pune pe harta diplomatiei economice Internationale.”

Un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al României a declarat pentru G4Media.ro că instituția nu este la curent cu derularea evenimentelor private de diplomație. Mai multe email-uri trimise de G4Media.ro unor agenți care reprezintă personalități de mai sus au rămas fără răspuns.

În ciuda amploarei unui asemenea eveniment, G4Media.ro a descoperit câteva aspecte care nu se potrivesc cu rigoarea și stilul diplomatic. În primul rând, o parte dintre fotografiile unor colaboratori ai site-ului thediplomaticaffairs.com au fost identificate ca aparținând unor alte persoane: într-un caz, o agenție de presă deținea drepturi de autor asupra pozei, iar, în celălalt, imaginea fiind la vânzare pe un site cu poze generice. Una dintre persoanele aflată în această situație, Sara Colin, a semnat articolul dedicat întâlnirii Trump-Stănică. ”Persoanle în cauza exista in carne si oase, ba mai mult de atat ele vor fi detasate curand la Bucuresti pentru a da o mana de ajutor la organizarea tehnica a forumului”, a afirmat Stănică.

Ulterior, fotografiile acestor colaboratori au fost șterse de pe site.

În al doilea rând, frapează faptul că numele unora dintre personalitățile anunțate ca speakeri sunt scrise greșit: ”Mr. Boris Johnsons, former UK prime-minister” (corect: Johnson), ”John Burton, former Prime Minister of Ireland” (corect: Joan Burton). ”Probabil persoana care le-a scris numele gresit nu a fost atenta. Oricum nu mai colaboreaza cu noi de ceva vreme.”, a fost reacția lui Stănică. Erorile nu au fost corectate nici până la ora redactării acestui articol.