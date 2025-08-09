G4Media.ro
Un incendiu de vegetaţie determină închiderea traseului către Muntele Vezuviu de lângă Napoli

Un incendiu de vegetaţie determină închiderea traseului către Muntele Vezuviu de lângă Napoli

Travel9 Aug • 36 vizualizări 0 comentarii

Un amplu incendiu de vegetaţie a determinat închiderea traseului de drumeţii către Muntele Vezuviu, înalt de peste 1.200 de metri, în apropiere de Napoli, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Parcul Naţional Vezuviu a anunţat sâmbătă că nu vor mai fi vândute bilete pentru drumeţii către crater până la noi ordine.

Se încearcă stingerea incendiului cu ajutorul avioanelor de luptă împotriva incendiilor. Temperaturile de aproximativ 35 de grade Celsius şi vântul puternic au îngreunat eforturile acestora.

Vântul s-a îndreptat uneori spre vale, ameninţând casele aflate la doar câţiva kilometri distanţă.

Francesco Ranieri, primarul oraşului Terzigno, situat în partea de sud-est a parcului, a declarat că suspectează că incendiul a fost provocat intenţionat.

