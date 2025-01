VIDEO Un german stabilește un record mondial, după ce a trăit 120 de zile într-o capsulă sub apă: „Este frumos când lucrurile se calmează și se întunecă și marea strălucește”

Un inginer aerospațial german a sărbătorit stabilirea unui record mondial pentru cea mai lungă perioadă de trăit sub apă fără depresurizare – 120 de zile într-o capsulă scufundată în largul coastei Panama, transmite The Guardian.

Rudiger Koch, în vârstă de 59 de ani, a ieșit vineri din casa sa de 30 de metri pătrați aflată sub apă, în prezența Susanei Reyes, adjudecătoare a Guinness World Records.

VIDEO: Inside the SeaPod Alpha Deep off the coast of Puerto Lindo in Panama, German aerospace engineer Rudiger Koch, 59, hopes to break a world record — for living underwater. pic.twitter.com/UG2mMY9oXr

