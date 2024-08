BREAKING Un feribot rusesc încărcat cu combustibil s-a scufundat în apropiere de Crimeea după un atac ucrainean

Un feribot care transporta rezervoare de combustibil s-a scufundat vineri într-un port rusesc din fața Crimeei anexate, după ce a fost lovit de un atac ucrainean, au anunțat autoritățile regionale, citate de AFP.

„Ca urmare a avariilor suferite, feribotul s-a scufundat în apele portului Kavkaz. Nu există niciun focar de incendiu în port”, a indicat pe Telegram serviciul operațional al regiunii ruse Krasnodar (sud-vest), care denunțase anterior un atac al «regimului de la Kiev» împotriva navei.

So, “Konto Trader”, the only big ferry that connected occupied the occupied Crimea with russia, is no more.

Jeez, what if something were to happen to the Crimea bridge now?#CrimeaIsUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/ovfwUbsRIP

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) August 22, 2024