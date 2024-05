Un exemplar rar de panda brun, surprins de camerele de filmat în nord-vestul Chinei

Un panda uriaş brun care trăieşte în sălbăticie a fost surprins de camerele de filmat în Munţii Qinling din provincia Shaanxi, situată în nord-vestul Chinei, fiind doar pentru a 11-a oară când un exemplar din această subspecie foarte rară a fost văzut în acea regiune, informează agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres.

Potrivit biroului forestier din provincia Shaanxi, acel panda brun a fost filmat pe 17 ianuarie de o cameră cu infraroşu instalată la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri în Rezervaţia naturală naţională Changqing.

Cel mai recent, un panda brun fusese filmat în Munţii Qinling în anul 2018.

Panda brun a fost o specie necunoscută până când un astfel de exemplar a fost văzut pentru prima dată în 1985 în Munţii Qinling. Toate imaginile cu exemplare de panda brun au fost realizate în această regiune chineză.

Panda Qinling (Ailuropoda melanoleuca qinlingensis), cunoscut şi sub numele de panda brun, este o subspecie de panda uriaş, recunoscută ca atare abia în 2005. Panda brun este prima subspecie de panda uriaş recunoscută oficial până în prezent.

Exemplarele de panda brun se deosebesc de specia mai cunoscută prin craniul lor mai mic şi o blană de culoare maro închis şi maro deschis (în loc de negru şi alb), precum şi printr-o dimensiune totală mai mică. Petele de pe ochi sunt poziţionate sub pleoapa inferioară, în loc să se afle în jurul ochilor. Aceste animale sunt extrem de rare.

A healthy adult brown giant panda was seen in Changqing National Nature Reserve in NW China’s Shaanxi, the second sighting since 2018. Zoologists link the brown coloring to a Bace2 gene mutation. These pandas are unique to the Qinling Mountains. #ChinaBiodiversity #PlanetMatters pic.twitter.com/WoFZENWRRI

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) May 13, 2024