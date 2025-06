Un deces la fiecare șapte minute / Care este țara în care este cel mai periculos să naști

La vârsta de 24 de ani, Nafisa Salahu era în pericol de a deveni doar o cifră statistică în Nigeria, unde o femeie moare la naștere la fiecare șapte minute, în medie.

Intrarea în travaliu în timpul unei greve a medicilor a însemnat că, în ciuda faptului că se afla în spital, nu exista niciun ajutor specializat la îndemână în cazul apariției unei complicații.

Capul bebelușului ei a fost blocat și i s-a spus doar să stea nemișcată în timpul travaliului, care a durat trei zile.

În cele din urmă a fost recomandată o cezariană și a fost găsit un medic pregătit să o efectueze.

„I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că eram aproape pe moarte. Nu mai aveam putere, nu mai aveam nimic”, a declarat pentru BBC tânăra din statul Kano, în nordul țării.

A supraviețuit, dar copilul ei a murit în mod tragic.

În intervalul de 11 ani de atunci, ea s-a întors de mai multe ori la spital pentru a naște și adoptă o atitudine fatalistă. „Știam [de fiecare dată] că sunt între viață și moarte, dar nu mi-a mai fost frică”, spune ea.

Experiența ei este neobișnuită.

Nigeria este cea mai periculoasă națiune din lume în care să naști.

Conform celor mai recente estimări ONU pentru această țară, compilate pe baza cifrelor din 2023, una din 100 de femei moare în timpul travaliului sau în zilele următoare.

Aceasta o plasează în fruntea unui clasament pe care nicio țară nu dorește să îl conducă.

În 2023, Nigeria a fost responsabilă pentru mai bine de un sfert – 29% – din totalul deceselor materne din întreaga lume.

Este vorba de un total estimat de 75.000 de femei care mor la naștere într-un an, ceea ce înseamnă un deces la fiecare șapte minute.

Frustrarea pentru mulți este că un număr mare de decese – cauzate de sângerări după naștere (cunoscute sub numele de hemoragie postpartum) – pot fi prevenite.

Chinenye Nweze avea 36 de ani când a sângerat până la moarte într-un spital din orașul Onitsha, în sud-estul țării, în urmă cu cinci ani.

„Doctorii aveau nevoie de sânge”, își amintește fratele ei, Henry Edeh. „Sângele pe care îl aveau nu era suficient și ei alergau de colo-colo. Pierderea surorii și a prietenei mele nu este ceva ce i-aș dori unui dușman. Durerea este insuportabilă.”

Printre celelalte cauze frecvente ale deceselor materne se numără travaliul obstrucționat, hipertensiunea arterială și avorturile nesigure.

Rata „foarte ridicată” a mortalității materne din Nigeria este rezultatul unei combinații a mai multor factori, potrivit lui Martin Dohlsten de la biroul din Nigeria al organizației pentru copii a ONU, Unicef.

Printre aceștia, spune el, se numără infrastructura de sănătate precară, lipsa medicilor, tratamentele costisitoare pe care mulți nu și le pot permite, practicile culturale care îi pot determina pe unii să nu aibă încredere în cadrele medicale și insecuritatea.

„Nicio femeie nu merită să moară în timp ce naște un copil”, spune Mabel Onwuemena, coordonator național al Fundației de dezvoltare Women of Purpose.

Ea explică faptul că unele femei, în special din zonele rurale, cred „că vizitarea spitalelor este o pierdere totală de timp” și aleg „remedii tradiționale în loc să caute ajutor medical, ceea ce poate întârzia îngrijirea salvatoare”.

Pentru unele, ajungerea la un spital sau la o clinică este aproape imposibilă din cauza lipsei mijloacelor de transport, dar Mabel Onwuemena crede că, chiar dacă ar reuși, problemele lor nu s-ar încheia.

„Multe facilități de asistență medicală nu dispun de echipamente de bază, consumabile și personal calificat, ceea ce face dificilă furnizarea unor servicii de calitate.”

Guvernul federal al Nigeriei cheltuiește în prezent doar 5% din bugetul său pentru sănătate – cu mult sub obiectivul de 15% la care țara s-a angajat într-un tratat al Uniunii Africane din 2001.

În 2021, existau 121.000 de moașe pentru o populație de 218 milioane de oameni și mai puțin de jumătate din nașteri erau supravegheate de un lucrător medical calificat. Se estimează că țara are nevoie de încă 700.000 de asistente medicale și moașe pentru a respecta raportul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății.

De asemenea, există o lipsă gravă de medici.

Lipsa de personal și de facilități îi descurajează pe unii să caute ajutor profesional.

„Sincer, nu prea am încredere în spitale, sunt prea multe povești de neglijență, în special în spitalele publice”, spune Jamila Ishaq.

„De exemplu, când am născut al patrulea copil, au apărut complicații în timpul travaliului. Asistenta maternală locală ne-a sfătuit să mergem la spital, dar când am ajuns acolo, niciun lucrător medical nu era disponibil să mă ajute. A trebuit să mă întorc acasă, și acolo am născut în cele din urmă”, explică ea.

Tânăra de 28 de ani din statul Kano așteaptă acum al cincilea copil.

Ea adaugă că s-ar gândi să meargă la o clinică privată, dar costul este prohibitiv.

Chinwendu Obiejesi, care așteaptă al treilea copil, poate plăti pentru asistență medicală privată la un spital și „nu ar lua în considerare să nască în altă parte”.

Ea spune că, printre prietenii și familia ei, decesele materne sunt acum rare, în timp ce ea obișnuia să audă despre ele destul de frecvent.

Locuiește într-o suburbie bogată din Abuja, unde spitalele sunt mai ușor accesibile, drumurile sunt mai bune, iar serviciile de urgență funcționează. Mai multe femei din oraș sunt, de asemenea, educate și cunosc importanța de a merge la spital.

„Particip întotdeauna la îngrijirea prenatală… Aceasta îmi permite să vorbesc cu medicii în mod regulat, să fac teste și scanări importante și să țin evidența atât a sănătății mele, cât și a copilului”, spune ea pentru BBC.

„De exemplu, în timpul celei de-a doua sarcini, se așteptau ca eu să sângerez abundent, așa că au pregătit sânge suplimentar în cazul în care era nevoie de o transfuzie. Din fericire, nu am avut nevoie, iar totul a decurs bine.”

Însă, o prietenă de familie nu a fost la fel de norocoasă.

În timpul celui de-al doilea travaliu, nu a putut să nască copilul, iar asistentul maternal „a încercat să îl scoată cu forța. Copilul a murit. Până când a fost dusă de urgență la spital, era prea târziu. A trebuit să fie supusă unei intervenții chirurgicale pentru a scoate trupul copilului. A fost sfâșietor.”

Dr. Nana Sandah-Abubakar, director al serviciilor de sănătate comunitară în cadrul Agenției naționale de dezvoltare a asistenței medicale primare (NPHCDA), recunoaște că situația este gravă, dar afirmă că se pune în aplicare un nou plan pentru a rezolva unele dintre probleme.

În noiembrie anul trecut, guvernul nigerian a lansat faza pilot a Inițiativei de inovare pentru reducerea mortalității materne (Mamii). În cele din urmă, aceasta va viza 172 de zone guvernamentale locale din 33 de state, care sunt responsabile pentru mai mult de jumătate din decesele legate de naștere din țară.

„Identificăm fiecare femeie însărcinată, știm unde locuiește și o sprijinim pe parcursul sarcinii, nașterii și după aceea”, spune Dr. Sandah-Abubakar.

Până în prezent, 400.000 de femei însărcinate din șase state au fost identificate în cadrul unui sondaj din casă în casă, „cu detalii despre participarea sau nu la [cursuri] ante-natale”.

„Planul este să începem să le conectăm la servicii pentru a ne asigura că primesc îngrijirea [de care au nevoie] și că nasc în siguranță.”

Mamii va urmări să colaboreze cu rețelele de transport locale pentru a încerca să ducă mai multe femei la clinici și, de asemenea, să încurajeze oamenii să se înscrie la o asigurare de sănătate publică cu costuri reduse.

Este prea devreme pentru a spune dacă acest lucru a avut vreun impact, dar autoritățile speră ca țara să poată urma în final tendința din restul lumii.

La nivel mondial, decesele materne au scăzut cu 40% din 2000, datorită accesului extins la asistență medicală. Cifrele s-au îmbunătățit și în Nigeria în aceeași perioadă – dar numai cu 13%.

În ciuda faptului că Mamii și alte programe sunt inițiative binevenite, unii experți consideră că trebuie făcute mai multe – inclusiv investiții mai mari.

„Succesul lor depinde de finanțarea susținută, implementarea eficientă și monitorizarea continuă pentru a se asigura că rezultatele dorite sunt atinse”, spune Dohlsten de la Unicef.

Între timp, pierderea fiecărei mame din Nigeria – 200 în fiecare zi – va continua să fie o tragedie pentru familiile implicate.

Pentru Edeh, durerea cauzată de pierderea surorii sale este încă crudă.

„Ea a devenit ancora și coloana noastră vertebrală pentru că ne-am pierdut părinții când eram mici”, spune el.

„În momentele mele de singurătate, când îmi trece prin minte. Plâng amarnic.”