Un cetățean americano-german, inculpat pentru tentativă de atac asupra misiunii SUA la Tel Aviv

Un tribunal din New York a pus sub acuzare duminică un cetăţean american suspectat de tentativă de atac împotriva misiunii diplomatice americane la Tel Aviv, în Israel, a anunţat Departamentul de Justiţie (DoJ) al SUA, notează AFP.

Joseph Neumeyer, 28 de ani, de asemenea cetăţean german, a călătorit în Israel luna trecută şi a postat pe contul său de Facebook pe 19 mai o invitaţie de a incendia misiunea diplomatică americană din metropola israeliană Tel Aviv, potrivit DoJ.

„Moarte Americii, moarte americanilor”, a scris el pe Facebook înainte de a se apropia de misiunea diplomatică la Tel Aviv – Statele Unite mutându-şi oficial ambasada la Ierusalim în mai 2018 – şi a scuipa un gardian, după care şi-a lăsat rucsacul din mână şi a fugit.

Forţele de ordine au descoperit cocktailuri Molotov în rucsacul său. Acestea l-au găsit pe individ la hotelul său, unde a fost arestat şi expulzat apoi în Statele Unite, potrivit informaţiilor DoJ.

Neumeyer a fost reţinut de autorităţile americane duminică dimineaţă la sosirea sa pe aeroportul JFK din New York şi pus sub acuzare la tribunalul districtului Est din New York, în cartierul Brooklyn.

„Neumeyer deţinea arme letale şi a căutat să semene haos şi distrugere (…) Nu vom tolera violenţa pe teritoriul nostru, nici cea vizând interesele americane din străinătate”, a comentat procurorul Joseph Nocella.

„Acuzatul este inculpat pentru tentativă de atentat cu bombă împotriva ambasadei americane şi de ameninţări la adresa lui Donald Trump”, a precizat directorul FBI, Kash Patel, într-un comunicat.

Joseph Neumeyer a mai îndemnat în alte postări pe reţelele de socializare la asasinarea preşedintelui american.

Miercuri seara, la două zile după presupusul incident de la Tel Aviv, un bărbat a ucis doi angajaţi ai ambasadei Israelului la Washington, apoi a strigat „Eliberaţi Palestina”. Elias Rodriguez, în vârstă de 31 de ani, originar din Chicago, a fost inculpat pentru crime.