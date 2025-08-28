Un bărbat din județul Covasna a fost condamnat la 23 de ani şi cinci luni de închisoare după ce l-a bătut de mai multe ori pe fiul de opt luni al partenerei sale, iar acesta a murit / Mama copilului, condamnată la 24 de ani şi cinci luni de închisoare

Un bărbat a fost condamnat la 23 de ani şi cinci luni de închisoare după ce, la începutul acestui an, l-a agresat de mai multe ori pe fiul în vârstă de 8 luni al partenerei sale, iar copilul a murit în urma rănilor suferite. De asemenea, instanţa a decis şi condamnarea mamei copilului la 24 de ani şi cinci luni de închisoare pentru că nu a făcut nimic pentru a opri agresiunea împotriva băiatului şi l-a privat pe acesta de îngrijiri medicale de urgenţă, transmite News.ro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna a transmis, joi, că Tribunalul Covasna a dispus condamnarea unui bărbat la 22 de ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie sub forma omorului calificat şi la pedeapsa de 4 ani şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului. După contopirea celor două pedepse bărbatul urmează să execute o pedeapsă de 23 de ani şi cinci luni închisoare.

De asemenea, mama copilului a primit o condamnare de 23 de ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie sub forma omorului calificat şi de 4 ani şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la rele tratamente aplicate minorului. Ea va executa o pedeapsă de 24 de ani şi cinci luni, după contopirea celor două condamnări.

”În fapt, s-a reţinut că, în data de 04.02.2025, inculpatul K.Ş.O., în timp ce se afla la locuinţa inculpatei C.E., a lovit o singură dată cu pumnul în regiunea parieto-occipitală victima, un minor în vârstă de 8 luni pe care îl avea în îngrijire, ulterior, în data de 06.02.2025, în timp ce se afla la locuinţa sa din satul Herculian, judeţul Covasna a lovit din nou cu palma în zona ochiului stâng copilul în vârstă de opt luni şi l-a apăsat pe piept în scopul de a îl sufoca, iar în data de 07.02.2025, în acelaşi context, a lovit pe victima cu palma în zona ochiului stâng. Aceste acţiuni conjugate au cauzat multiple echimoze pe faţă şi trunchi şi un traumatism cranio-cerebral cu fractură cominutivă de craniu în regiunea parieto-occipitală, cu hematom epidural şi subdural, hemoragie şi dilacerare cerebrală soldat cu decesul victimei la data de 08.02.2025.”, conform procurorilor.

Ei au menţionat că mama copilului, ”având cunoştinţă despre faptul că, în data de 04.02.2025, în timp ce se afla la locuinţa sa din com. Augustin, jud. Braşov, inculpatul K.Ş.O. l-a lovit o singură dată cu pumnul în regiunea parieto-occipitală pe fiul său în vârstă de 8 luni, l-a privat pe minor de îngrijirile medicale de urgenţă care ar fi fost necesare, întărind astfel rezoluţia infracţională a inculpatului de a îl agresa în continuare pe minor”.

De asemenea, femeia ar fi asistat şi la celelalte acte de violenţă comise asupra copilului de partenerul său.

Decizia Tribunalului Covasna nu este definitivă.