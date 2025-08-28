Un bărbat de 28 de ani acuzat că a agresat trei fete într-un tramvai din sectorul 5 al Capitalei a fost reţinut de poliţişti / Acuzaţiile, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un bărbat în vârstă de 28 de ani, acuzat că a agresat trei fete cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani, într-un tramvai din sectorul 5 al Capitalei, a fost reţinut de poliţişti pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Incidentul a fost semnalat de către partenerul uneia dintre fetele agresate, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit Poliţiei Capitalei, la data de 27 august, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada de Poliţie pentru Transportul Public au reţinut un bărbat, în vârstă de 28 de ani, cercetat penal pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În fapt, în aceeaşi zi, poliţişti din cadrul Secţiei 18 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, că partenera sa ar fi fost agresată fizic într-un mijloc de transport din Sectorul 5.

Echipajul de poliţie deplasat la faţa locului a identificat trei tinere, cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani şi a stabilit că acestea ar fi fost agresate de către un bărbat.

Un echipaj al Jandarmeriei Capitalei, aflat în apropiere, a intervenit, identificându-l şi imobilizându-l pe suspect, acesta fiind ulterior preluat de poliţişti. Totodată, un echipaj medical a acordat îngrijiri uneia dintre victime.

Cercetările au fost preluate de Brigada de Poliţie pentru Transportul Public, care a stabilit că, în jurul orei 07.00, în timp ce se aflau într-un tramvai care circula pe o stradă din Sectorului 5, pe fondul unor divergenţe verbale, cele trei tinere, în vârstă de 16, 19, respectiv 20 de ani, ar fi fost agresate fizic de bărbatul în vârstă de 28 de ani, iar prin faptele săvârşite au fost tulburate ordinea şi liniştea publică.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Poliţie pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.