Un avion F-16 s-a prăbuşit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian în Polonia, pilotul a decedat
Un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze s-a prăbuşit joi în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, centrul Poloniei, a anunţat un purtător de cuvânt al guvernului, menţionând că pilotul şi-a pierdut viaţa, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.
„Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbuşit. Din păcate, pilotul a decedat”, a declarat Adam Szlapka pe platforma X, adăugând că ministrul Apărării se află în drum spre locul catastrofei aviatice.
