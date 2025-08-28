G4Media.ro
Un avion F-16 s-a prăbuşit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian…

Un avion F-16 s-a prăbuşit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian în Polonia, pilotul a decedat

Un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze s-a prăbuşit joi în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, centrul Poloniei, a anunţat un purtător de cuvânt al guvernului, menţionând că pilotul şi-a pierdut viaţa, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. 

„Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbuşit. Din păcate, pilotul a decedat”, a declarat Adam Szlapka pe platforma X, adăugând că ministrul Apărării se află în drum spre locul catastrofei aviatice.

