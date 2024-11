Un avion de pasageri rusesc a luat foc după aterizarea în Turcia

Un avion de pasageri rusesc a luat foc imediat după aterizarea pe aeroportul Antalya de pe coasta mediteraneană a Turciei, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.

Cei 79 de pasageri au fost evacuaţi nevătămaţi, a relatat agenţia rusă de ştiri de stat TASS. Pompierii aeroportului au stins rapid incendiul de motor izbucnit la aeronava Suhoi Superjet 100 aparţinând companiei aeriene ruse Azimut.

Operaţiunile de zbor pe aeroportul din Antalya au fost reluate după o scurtă întrerupere.

Avionul, dezvoltat în Rusia, a prezentat în mod repetat în ultimii ani probleme tehnice. Azimut, cu sediul în Krasnodar şi Rostov-on-Don, susţine pe site-ul său că operează 20 de aeronave de acest tip.

More footage of the Sukhoi Superjet 100 from Sochi, Russia, operated by Azimut Airlines, catching fire upon landing at Antalya Airport in Turkey. All 79 passengers on flight A45051 were safely evacuated. pic.twitter.com/wKaQz8Xzdb

— Breaking911 (@Breaking911) November 24, 2024