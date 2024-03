Un american și-a schimbat numele în Literally Anybody Else (Literalmente Oricine Altcineva) și vrea să candideze la președinția SUA/ Bărbatul din Texas se declară nemulțumit de Donald Trump și Joe Biden

Un bărbat din Texas și-a schimbat în mod legal numele în Literally Anybody Else (Literalmente Oricine Altcineva) și a anunțat că va candida la președinția SUA la alegerile din 2024, scrie The Guardian.

Cunoscut anterior sub numele de Dustin Ebey, bărbatul în vârstă de 35 de ani este veteran al armatei americane și profesor de matematică la clasa a șaptea în suburbiile din Dallas, iar acum are un permis de conducere din Texas pentru a dovedi schimbarea numelui său.

El a declarat că a vrut să își schimbe numele pentru că era nemulțumit de candidații de la alegerile prezidențiale din acest an, Joe Biden și Donald Trump.

„Trei sute de milioane de oameni se pot descurca mai bine”, a spus el cu referire la cei doi candidați la cea mai înaltă funcție a națiunii. „Chiar ar trebui să existe o cale de ieșire pentru oameni ca mine, care s-au săturat de această acaparare constantă a puterii între cele două partide, care pur și simplu nu aduce niciun beneficiu oamenilor de rând.”

„Nu este vorba neapărat despre mine ca persoană, ci despre oricine altcineva ca idee”, a declarat el pentru postul de știri WFAA88.

El are nevoie de 113.000 de semnături de la alegătorii din statul Texas care nu sunt alegători în cadrul alegerilor primare până în luna mai pentru ca noul său nume să apară pe buletinele de vot. Întrucât acest lucru este puțin probabil, el face campanie pentru a-i determina pe oameni să scrie numele său.

„Nu avem o opțiune „nici una, nici alta” pe buletinul de vot, iar acest lucru umple oarecum acest rol”, a spus el.

Site-ul candidatului spune: „Literalmente, Oricine Altcineva nu este o persoană, ci un strigăt de adunare.”

„De prea mult timp, americanii au fost victimele partidelor sale politice care au pus loialitatea față de partid mai presus de guvernare. Împreună să trimitem mesajul la Washington și să spunem: „Vei reprezenta sau vei fi înlocuit”.

„America nu ar trebui să fie blocată să aleagă între „Regele datoriilor” (după cum el s-a descris) și un bătrân de 81 de ani.”