Un adolescent, condamnat la 10 ani de detenţie pentru tentativa de a incendia o moschee în Scoţia

Un adolescent britanic în vârstă de 17 ani, fascinat de Hitler, a fost condamnat joi la 10 ani de detenţie pentru tentativa de a ataca o moschee la Glasgow, în Scoţia, în ianuarie, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Adolescentul plănuise să dea foc lăcaşului de cult, al cărui plan îl avea pe telefon. El se împrietenise anterior cu imamul moscheii.

Tânărul a fost arestat în timp ce încerca să pătrundă în moschee având asupra sa un rucsac de tip militar în care se aflau o armă cu aer comprimat, muniţii, bile, cartuşe cu gaz şi recipiente cu aerosoli. Potrivit acuzării, el era ‘pe punctul să treacă la fapte’.

Inculpatul a pledat vinovat la două capete de acuzare.

După executarea pedepsei, el va supus controlului judiciar timp de 8 ani.

Conform procurorilor, adolescentul s-a radicalizat online. La locuinţa sa, poliţia a găsit un exemplar din cartea ‘Mein Kampf’ a lui Adolf Hitler, un exemplar din Coran, arme airsoft, cuţite, măşti, instrucţiuni şi ingrediente pentru fabricarea de explozivi.

În telefon, el avea o listă de persoane care i-au inspirat convingerile politice, precum Hitler, Benito Mussolini şi extremistul de dreapta Anders Behring Breivik.

‘Acest plan odios ce viza atacarea unor membri ai comunităţii locale a fost pregătit şi motivat de ură rasială şi religioasă’, a declarat procurorul adjunct Sineidin Corrins.

Potrivit acestuia, adolescentul ‘nu se mulţumea să aibă convingeri neonaziste, ci era pe punctul să treacă la fapte’.