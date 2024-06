UEFA Euro 2024: Franța și Olanda bifează prima remiză din cadrul turneului final, scor 0-0 / Programul meciurilor de sâmbătă: România joacă împotriva Belgiei

Franța nu a reușit să-și asigure calificarea în etapa a doua a grupelor, după ce Griezmann a rămas de două ori singur cu portarul olandez, dar a irosit ambele ocazii. Nici Olanda nu a fost departe de un rezultat victorios, având un gol anulat al lui Xavi Simons în minutul 69. Partida devine astfel prima fără goluri din cadrul Campionatului European 2024 din Germania.

Kylian Mbappé a vizionat meciul de pe banca de rezerve, deoarece nu a dorit să riște o nouă accidentare după cea suferită la nas în meciul cu Austria.

Francezul Kanté a fost desemnat Jucătorul Meciului. „A fost esențial în defensivă pe tot parcursul meciului, dar a fost influent și în momentele de atac ale Franței”, a declarat Comisia de Observatori Tehnici a UEFA. Mijlocașul a primit această distincție și în victoria echipei sale împotriva Austriei.

Olanda este pe locul 1, iar Franța pe locul 2 după ce au împărțit punctele într-un duel care s-a încheiat la egalitate după 90 de minute intense.

Meciurile așteptate astăzi

Ziua de sâmbătă vine cu încă trei meciuri de urmărit la Euro, dintre care cel al României împotriva Belgiei este de interes național. Georgia – Cehia de la ora 16:00, Turcia – Portugalia de la ora 19:00 și Belgia – România de la ora 22:00. Toate partidele se vor putea vedea pe Pro TV.

Georgia – Cehia deschide ziua fotbalistică la Campionatul European 2024 pe Volksparkstadion din Hamburg. Este duelul echipelor care au pierdut în prima etapă a grupei F: Georgia a cedat în fața Turciei, scor 3-1, în timp ce Portugalia a învins Cehia în ultima fază, scor 2-1. Meciul are o importanță enormă, deoarece poate să fie ultima speranță a unui posibil loc 2 în grupă a acestor două echipe.

Turcia – Portugalia este celălalt duel al grupei F, care se joacă pe BVB Stadion din Dortmund, de la ora 19:00. Meciul este menit să decidă liderul, cel puțin până în ultima etapă. Cel mai recent duel dintre cele două formații s-a terminat 3-1 în favoarea Portugaliei, care reușea, pe 24 martie 2022, să-și asigure locul la Cupa Mondială din 2022.

Meciul dintre Belgia și România este așteptat de românii de pretutindeni, fie că merg la stadion, fie că îl vizionează pe micile ecrane. Confruntarea de la ora 22:00, de pe RheinEnergieStadion din Köln, poate să aducă calificarea pentru tricolori încă din această etapă: o victorie ar califica naționala noastră, indiferent de rezultatul din ultima partidă. În prima etapă a grupei D, Belgia a pierdut surprinzător în fața Sloveniei, cu 0-1, în timp ce România a câștigat detașat meciul cu Ucraina, scor 3-0.

Selecționerul Edi Iordănescu a recunoscut că elevii săi vor avea un meci mai greu decât cele din grupa de calificare, dar și decât cel cu Ucraina. „Am avut nevoie de mult mai mult decât am arătat în preliminarii ca să învingem Ucraina. Și am reușit asta. Acum, avem nevoie de mult mai mult decât am arătat cu Ucraina pentru a lupta în meciul cu Belgia și a obține ceea ce ne dorim,” a declarat acesta miercuri.