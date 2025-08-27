UE va propune săptămâna aceasta eliminarea tarifelor care se aplică produselor americane (Blomberg)

Uniunea Europeană vrea ca, până la finele acestei săptămâni, să adopte în regim de urgenţă un act legislativ prin care să fie eliminate toate tarifele care se aplică produselor industriale americane, o cerinţă a preşedintelui Donald Trump, înainte ca SUA să îşi reducă propriile sale tarife care se aplică automobilelor exportate de blocul comunitar, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

De asemenea, Comisia Europeană, care este responsabilă de negocierile comerciale în numele UE, va introduce tarife preferenţiale la anumite fructe de mare şi produse agricole americane, au dezvăluit mai multe surse din apropierea acestui dosar.

UE a recunoscut că acordul comercial încheiat recent cu Trump este unul favorabil SUA, dar a subliniat că este vorba de un acord necesar pentru că dă firmelor stabilitate şi certitudine. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris anterior acordul drept „puternic, chiar dacă nu este perfect”.

Decizia Bruxelles-ului de a elimina tarifele care se aplică produselor americane vine într-un moment în care Trump a ameninţat că va impune tarife şi alte penalităţi ţărilor care taxează serviciile online, chiar dacă liderul de la Casa Albă nu a precizat care sunt ţările vizate şi dacă blocul comunitar ar putea fi şi el afectat.

În prezent, autoturismele şi componentele auto din UE sunt vizate de tarife de 27,5% la exporturile spre SUA. Chiar dacă Washingtonul şi Bruxelles-ul au încheiat un acord conform căruia tarifele americane la aproape toate produsele europene ar urma să scadă la 15%, Trump a spus că acest acord nu se va aplica şi autoturismelor, până când europenii nu vor adopta legislaţia necesară pentru eliminarea tarifelor la bunurile industriale americane şi alte tarife.

Dacă UE va propune actul legislativ solicitat de Trump până la finele lunii august, atunci tarifele de 15% la automobilele europene ar urma să intre în vigoare, retroactiv, de la 1 august. Automobilele reprezintă unele din cele mai importate exporturi ale blocului comunitar spre SUA, numai Germania exportând în 2024 autoturisme noi şi componente auto în valoare de 34,9 miliarde de dolari spre SUA.

Sursele citate de Bloomberg, care au dorit să îşi păstreze anonimatul, au precizat că executivul comunitar va renunţa să mai deruleze un studiu de impact, o procedură normală în situaţii de acest tip, în ideea ca propunerea sa legislativă să avanseze mai rapid.