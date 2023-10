Ucraina susține că a fabricat pelerine care fac soldații invizibili în fața camerelor de termoviziune

Ministrul transformării digitale din Ucraina, Mykhailo Fedorov, a dezvăluit miercuri o mantie despre care a spus că ar putea ascunde soldații de camerele de termoviziune și de drone, transmite Sky News.

Se presupune că pelerinele sunt capabile să blocheze radiațiile termice – făcându-l pe cel care le poartă efectiv invizibil pentru inamic.

🥷 Ukraine has developed an “invisibility cloak”, used for masking the military from thermal imagers, — Mykhailo Fedorov.

By blocking heat radiation, it makes one “invisible” for imagers, is water and heat resistant. Such a cloak will come in handy for snipers or SOF missions. pic.twitter.com/bfQ7yLmSb1

— UNITED24media (@United24media) October 4, 2023