Ucraina prezintă o dronă kamikaze subacvatică cu o rază de acțiune de aproximativ 1.000 km

Ingeniozitatea forțelor armate ucrainene s-a dovedit în mod repetat a fi unul dintre cele mai mari atuuri ale Ucrainei în respingerea invaziei armatei ruse, scrie Sky News.

Kievul a folosit din ce în ce mai mult dronele aeriene care explodează la impact, cu unele succese notabile – inclusiv în interiorul teritoriului rusesc.

Cel mai recent exemplu al abordării adesea inovatoare a Ucrainei în lupta împotriva războiului vine sub forma unei drone subacvatice.

Potrivit imaginilor publicate online, Marișka este un vehicul submarin fără pilot (UUV) de culoare neagră, care are o lungime de șase metri și o rază de acțiune de aproximativ 1.000 km.

Se pare că este un sistem dezvoltat de ingineri voluntari, realizat de ei înșiși la un cost de 433.000 de dolari și poate efectua misiuni de atac, transport sau recunoaștere.

Se așteaptă ca Marișka să fie folosită în operațiuni sinucigașe împotriva Flotei rusești din Marea Neagră (BSF), alături de alte infrastructuri și unități critice rusești.

New underwater drone Marichka. Can’t wait to see Marichka hunting for Russian ships pic.twitter.com/Tez4kvd7y6

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 25, 2023