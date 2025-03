Tusk, mesaj înaintea convorbirii Trump-Putin: Dragi aliați, ancheta procuraturii lituaniene a confirmat că serviciile secrete ruse sunt responsabile pentru incendierea centrelor comerciale din Vilnius și Varșovia. Este bine de știut înainte de negocieri

Premierul polonez Donald Tusk, a cărei țară exercită președinția semestrială a UE, a transmis, luni, un mesaj către „aliați”, după ce procuratura din Lituanaia a confirmat suspiciunile că serviciile secrete ruse sunt responsabile pentru incendierea centrelor comerciale din Vilnius și Varșovia. „Este bine de știut înainte de negocieri”, a subliniat Tusk într-un mesaj postat pe rețeaua X.

„Dragi aliați, ancheta procuraturii lituaniene a confirmat suspiciunile noastre conform cărora responsabile pentru incendierea centrelor comerciale din Vilnius și Varșovia sunt serviciile secrete ruse. Este bine de știut înainte de negocieri. Aceasta este natura acestui stat”, a precizat Doland Tusk.

Dear allies, the investigation of the Lithuanian prosecutor’s office has confirmed our suspicions that responsible for setting fires to shopping centres in Vilnius and Warsaw are the Russian secret services. Good to know before negotiations. Such is the nature of this state.

