Turneul Campionilor 2024 – Cum arată grupa Ilie Năstase a competiției de la Torino

Joi a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Turneul Campionilor 2024 de la Torino. Mare favorit la câștigarea competiției este Jannik Sinner, liderul mondial. Va fi pentru prima dată în ultimii 23 de ani când niciun reprezentant al BIG 3 (Federer, Nadal, Djokovic) nu va fi prezent la turneul de final de an.

Una din grupele de la Turneul Campionilor din acest an poartă numele lui Ilie Năstase: primul lider ATP din istorie, dar și câștigător al competiției în patru rânduri.

Grupa Ilie Năstase

Jannik Sinner (favorit 1)

Daniil Medvedev (4)

Taylor Fritz (5)

Alex De Minaur (7)

Grupa John Newcombe

Alexander Zverev (2)

Carlos Alcaraz (3)

Casper Ruud (6)

Andrey Rublev (8)

Primii doi clasați din fiecare grupă vor obține calificare în semifinale.

Turneul Campionilor 2024 va avea loc în perioada 10-17 noiembrie, în „Inalpi Arena” din Torino. Va fi ediția cu numărul 55 a competiției pe care a câștigat-o și un jucător din România: Ilie Năstase, în patru rânduri chiar: 1971, 1972, 1973 și 1975.

Jucătorii cu cele mai multe trofee câștigate la Turneul Campionilor

1 Novak Djokovic 7

2 Roger Federer 6

3 Ivan Lendl, Pete Sampras 5

5 Ilie Năstase 4

6 John McEnroe, Boris Becker 3 etc.

