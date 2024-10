Trump s-a deplasat la un miting la volanul unui camion de gunoi, după o gafă a lui Biden

Donald Trump a încercat să exploateze miercuri o gafă făcută de preşedintele american în exerciţiu, Joe Biden, cu privire la alegătorii săi, deplasându-se la un miting electoral la volanul unui camion de colectare a gunoiului, în timp ce cursa sa electorală pentru Casa Albă în faţa candidatei democrate Kamala Harris a intrat în linie dreaptă, relatează AFP, citată de Agerpres.

Cu mai puţin de o săptămână înaintea scrutinului de la 5 noiembrie, al cărui rezultat rămâne incert, preşedintele democrat i-a complicat situaţia vicepreşedintei sale, calificându-i pe susţinătorii predecesorului său republican drept „gunoaie”, după care şi-a retractat cuvintele.

Trump seems to be really struggling physically. pic.twitter.com/yRk7ZB2kDx

— Matt McDermott (@mattmfm) October 30, 2024