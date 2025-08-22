Trump: O întâlnire între Putin şi Zelenski ar fi ca amestecul „uleiului cu oţetul” / Lavrov a declarat vineri că nu există încă o agendă pentru un potenţial summit între Putin şi Zelenski

Preşedintele american Donald Trump, care a promis să-i aducă la o întâlnire pe preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, pentru a negocia încheierea războiului dintre ţările lor, dar nu reuşeşte să-şi pună în practică această promisiune, a comparat vineri o reuniune între aceştia cu amestecul „uleiului cu oţetul”, relatează AFP, conform Agerpres.

„Vom vedea dacă Putin şi Zelenski vor colabora. Ştiţi, este cumva ca uleiul şi oţetul. Nu se înţeleg foarte bine, din motive evidente”, a remarcat Trump într-o scurtă discuţie cu presa.

După summitul avut vinerea trecută cu Putin în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluţionarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deşi nu au existat rezultate concrete, intenţia preşedintelui american era să fie organizat un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski.

Trump a avut apoi luni la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski şi cu un grup de lideri europeni susţinători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, iar la final a anunţat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski şi abia după aceasta ar urma să se desfăşoare şi trilaterala dorită.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat însă vineri că nu există încă o agendă pentru un potenţial summit între Putin şi Zelenski, întrucât acesta din urmă a refuzat toate propunerile de compromis, în timp ce preşedintele ucrainean acuză de partea sa Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfăşura.

Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, însă în afara NATO şi fără trimiterea unor trupe ale acestei alianţe în Ucraina.

Rusia controlează circa 88% din Donbas şi circa 73% din provinciile Zaporojie şi Herson. În cadrul unui posibil acord, Moscova este dispusă să se retragă şi din micile porţiuni ale provinciilor Harkov, Sumî şi Dnipropetrovsk pe care le-a ocupat.

Putin îşi menţine însă vechile cereri ca Ucraina să renunţe la orice ambiţii de aderare la NATO, ca această alianţă să nu se mai extindă către est, armata ucraineană să-şi limiteze capacităţile şi să nu fie desfăşurate în Ucraina trupe occidentale într-o eventuală forţă de menţinere a păcii.

Dar Zelenski afirmă că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei şi a acuzat vineri Kremlinul că face totul pentru ca o întâlnire a sa cu Putin să nu se poată desfăşura. Mai mult, el le-a cerut aliaţilor occidentali ai Ucrainei să impună noi sancţiuni Rusiei dacă aceasta nu are voinţa de a opri războiul.

Zelenski a anunţat joi că aşteaptă să primească în 7-10 zile din partea aliaţilor săi occidentali liniile generale ale garanţiilor de securitate pe care sunt dispuşi să le ofere Ucrainei, după care va încerca să obţină o întâlnire cu Putin.

Ministrul rus de externe a semnalat însă că o întâlnire între Putin şi Zelenski necesită mai întâi discuţii aprofundate care să contureze soluţii asupra principalelor chestiuni divergente şi le-a reproşat liderilor europeni că subminează progresele obţinute la summitul ruso-american din Alaska, în special prin insistenţa lor de a desfăşura ca garanţie de securitate după război trupe în Ucraina, o idee „inacceptabilă” pentru Rusia, care avertizează că orice discuţie asupra garanţiilor de securitate occidentale pentru Ucraina ce nu ţine cont de poziţia Moscovei nu va duce nicăieri.

Preşedintele republican Trump i-a reproşat joi predecesorului său democrat Joe Biden că nu a permis Ucrainei să atace teritoriul Rusiei după invazia lansată de aceasta în februarie 2022.

„Este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să câştigi un război fără să ataci ţara invadatoare. Este ca o mare echipă sportivă ce are o apărare fantastică, dar nu i se permite să joace ofensiv. Nu are nicio şansă de a câştiga. La fel este cu Ucraina şi Rusia. Coruptul şi extrem de incompetentul Joe Biden nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere”, a scris Trump pe Truth Social, într-un mesaj în care a susţinut din nou că războiul din Ucraina nu ar fi fost declanşat dacă el era preşedinte şi la finalul căruia a afirmat enigmatic că „urmează vremuri interesante”.