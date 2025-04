Trump intenționează să amendeze migranții cu 998 de dolari pe zi pentru că nu pleacă după ordinul de deportare

Administrația Trump intenționează să amendeze migranții care fac obiectul unor ordine de deportare cu până la 998 de dolari pe zi dacă nu părăsesc Statele Unite și să le confiște bunurile dacă nu plătesc, potrivit unor documente analizate de Reuters.

Amenzile decurg dintr-o lege din 1996, care a fost aplicată pentru prima dată în 2018, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump. Administrația Trump intenționează să aplice penalitățile retroactiv pentru o perioadă de până la cinci ani, ceea ce ar putea duce la amenzi de peste un milion de dolari, a declarat un oficial de rang înalt al lui Trump, care a solicitat anonimatul pentru a discuta planuri nepublice.

Administrația Trump are în vedere, de asemenea, confiscarea bunurilor imigranților care nu plătesc amenzile, potrivit e-mailurilor guvernamentale analizate de Reuters.

Ca răspuns la întrebările Reuters, purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, Tricia McLaughlin, a declarat că imigranții aflați ilegal în SUA ar trebui să utilizeze o aplicație mobilă cunoscută anterior sub numele de CBP One – redenumită CBP Home sub Trump – pentru „a se autodeporta și a părăsi țara acum”.

„Dacă nu o fac, vor suporta consecințele”, a spus McLaughlin. „Aceasta include o amendă de 998 de dolari pe zi pentru fiecare zi în care străinul ilegal a depășit ordinul final de deportare”.

E-mailurile examinate de Reuters arată că Casa Albă a făcut presiuni asupra Serviciului vamal și de protecție a frontierelor al SUA pentru a gestiona problema penalităților, a confiscării proprietăților migranților care nu plătesc și a vânzării bunurilor acestora.

Divizia de confiscare a bunurilor civile a Departamentului de Justiție ar putea fi o altă opțiune pentru confiscări, se arată într-un e-mail.

Președintele Donald Trump a demarat o amplă campanie de reprimare a imigrației după preluarea mandatului în ianuarie, testând limitele legislației americane pentru a crește numărul arestărilor și al deportărilor. Amenzile planificate îi vizează pe cei aproximativ 1,4 milioane de migranți care au fost expulzați de un judecător de imigrări.

Presiune la Casa Albă

Trump a invocat legea din 1996 în timpul primului său mandat pentru a aplica amenzi de sute de mii de dolari împotriva a nouă migranți care căutau adăpost în biserici. Administrația a retras sancțiunile, dar a continuat apoi cu amenzi mai mici, de aproximativ 60.000 de dolari de persoană, împotriva a cel puțin patru dintre migranți, conform înregistrărilor judiciare.

Președintele Joe Biden a încetat să mai emită amenzi și a anulat politicile aferente atunci când a preluat funcția în 2021.

Scott Shuchart, un oficial de top al politicii ICE sub Biden, a declarat că migranții și susținătorii lor ar putea contesta amenzile în instanță, dar că amenințarea singură ar putea avea un efect descurajant.

„Scopul lor nu este cu adevărat de a aplica legea, ci de a proiecta frica în comunități”, a spus el.

DHS nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii.

Confiscările de bunuri propuse împotriva migranților care nu se conformează ordinelor finale de deportare ar putea afecta cetățenii americani sau rezidenții permanenți din familiile acestora.

Grupul de susținere a imigrației FWD.us estimează că aproximativ 10 milioane de migranți fără statut legal sau protecție temporară trăiesc cu cetățeni americani sau rezidenți permanenți în ceea ce se numește „gospodării cu statut mixt”.

Amenzile mari ar putea afecta imigranții cu venituri mai mici. O analiză a datelor recensământului din 2019 realizată de Migration Policy Institute, o organizație nepartizană, a constatat că 26 % din gospodăriile cu imigranți neautorizați aveau venituri sub pragul federal de sărăcie.

Trump a declarat că persoanele cu ordine finale de expulzare ar trebui să fie o prioritate pentru expulzare, deși mulți au familii, locuri de muncă și legături stabilite în SUA.

Consiliul de Securitate Națională al Casei Albe și Stephen Miller, șeful adjunct al personalului pentru politici, au făcut presiuni asupra CBP pentru a administra amenzile și a gestiona confiscările, a scris un oficial CBP într-un e-mail din 31 martie revizuit de Reuters.

Cu o zi mai târziu, însă, o notă a CBP, analizată de asemenea de Reuters, susținea că ICE ar trebui să preia această sarcină. Memorandumul spunea că sistemele CBP nu suportă în prezent acest tip de amendă de imigrare și că actualizarea acestora ar putea conduce la costuri semnificative și la întârzieri în implementare.

Memorandumul anticipa că CBP ar avea nevoie de cel puțin 1.000 de noi specialiști în Drept, față de numărul actual de 313.

Data de începere a aplicării amenzilor a rămas neclară. DHS nu a făcut comentarii cu privire la implicarea lui Miller sau la aspectele tehnice ale punerii în aplicare a sancțiunilor.