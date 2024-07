Tripla campioană olimpică la echitație Charlotte Dujardin se retrage de la JO după difuzarea unei înregistrări video în care apare lovindu-şi calul

Vedeta mondială a echitaţiei şi tripla campioană olimpică la dresaj Charlotte Dujardin a anunţat, marţi, că nu va participa la Jocurile Olimpice de la Paris, transmite News.ro.

Englezoaica a explicat că se retrage din competiţie după ce a apărut o înregistrare video în care apare lovind un cal. Deşi videoclipul datează de mai mulţi ani, sextupla medaliată olimpică este anchetată de Federaţia Ecvestră Internaţională

Breaking News: Charlotte Dujardin Withdraws from Paris 2024 Olympics

Charlotte Dujardin, Britain’s most decorated female Olympian, has pulled out of the upcoming Paris 2024 Games following a recently surfaced video showing her „making an error of judgement.” A video has… pic.twitter.com/YmAPvzuI5j

— AnimalJusticeProject (@ajpReact) July 23, 2024