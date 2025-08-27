Trei licee şi 16 şcoli gimnaziale din Botoșani nu au autorizaţie DSP / 11 unităţi au grupuri sanitare în curte

Trei licee şi 16 şcoli gimnaziale din judeţul Botoşani vor începe anul şcolar fără autorizaţie sanitară de funcţionare, potrivit unui raport întocmit de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ), transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, liceele care nu au autorizaţie sanitară sunt Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din oraşul Flămânzi, Liceul Tehnologic „Anastasie Başotă” Pomârla şi Liceul Tehnologic Plopenii Mari din comuna Ungureni.

Cele 16 şcoli fără autorizaţie de la Direcţia de Sănătate Publică sunt din mediul rural.

Raportul relevă, de asemenea, că 11 unităţi de învăţământ au grupuri sanitare în curte.

„Verificarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Botoşani pentru începerea anului şcolar 2025-2026 a fost realizată de comisia de verificare numită prin Ordinul Prefectului nr. 351/18.07.2025. Din componenţa comisiei mixte au făcut parte reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ‘Nicolae Iorga’ Botoşani, ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani – Biroul Siguranţă Şcolară şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani. Verificarea a urmărit gradul de realizare a premizelor necesare începerii anului şcolar în bune condiţii, în judeţul Botoşani”, se arată în raportul IŞJ.

Acţiunea de verificare s-a desfăşurat în perioada 21 iulie – 18 august, pentru un număr de 34 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, respectiv 258 structuri arondate.