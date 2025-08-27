G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trei licee şi 16 şcoli gimnaziale din Botoșani nu au autorizaţie DSP…

scoala, elev, educatie
Sursa foto: Inquam Photos / Autor: Octav Ganea

Trei licee şi 16 şcoli gimnaziale din Botoșani nu au autorizaţie DSP / 11 unităţi au grupuri sanitare în curte

Articole27 Aug 0 comentarii

Trei licee şi 16 şcoli gimnaziale din judeţul Botoşani vor începe anul şcolar fără autorizaţie sanitară de funcţionare, potrivit unui raport întocmit de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ), transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, liceele care nu au autorizaţie sanitară sunt Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din oraşul Flămânzi, Liceul Tehnologic „Anastasie Başotă” Pomârla şi Liceul Tehnologic Plopenii Mari din comuna Ungureni.

Cele 16 şcoli fără autorizaţie de la Direcţia de Sănătate Publică sunt din mediul rural.

Raportul relevă, de asemenea, că 11 unităţi de învăţământ au grupuri sanitare în curte.

„Verificarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Botoşani pentru începerea anului şcolar 2025-2026 a fost realizată de comisia de verificare numită prin Ordinul Prefectului nr. 351/18.07.2025. Din componenţa comisiei mixte au făcut parte reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ‘Nicolae Iorga’ Botoşani, ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani – Biroul Siguranţă Şcolară şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani. Verificarea a urmărit gradul de realizare a premizelor necesare începerii anului şcolar în bune condiţii, în judeţul Botoşani”, se arată în raportul IŞJ.

Acţiunea de verificare s-a desfăşurat în perioada 21 iulie – 18 august, pentru un număr de 34 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, respectiv 258 structuri arondate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.