Trecutul întunecat al noului ministru al justiției din Siria: Shadi al-Waisi, filmat în timp ce condamna la moarte două femei, în 2015, pentru prostituție

Două videoclipuri care au fost autentificate de platforma Verify stârnesc emoție și furie în Siria: ele îl arată pe judecătorul Shadi al-Waisi, actualul ministru al justiției al HTS, supraveghind execuția a două femei acuzate de prostituție în 2015 la Idlib, provincia siriană care era administrată de o grupare jihadistă la acel moment, scrie FranceInfo.

În prima înregistrare, o tânără acoperită de un niqab îngenunchează pe trotuar, înconjurată de bărbați înarmați. Imaginile au fost filmate în provincia Idlib, administrată pe atunci de Frontul al-Nosra, precursorul HTS. Bărbatul identificat drept Shadi al-Waisi pronunță o condamnare la moarte pentru prostituție și face semn călăului să o execute pe femeie.

A doua înregistrare video îl arată neclintit, cu Kalașnikovul în mână, în fața unei alte femei, care nu cere să fie cruțată, ci doar să își vadă copiii pentru ultima oară, „pentru ultima oară, frații mei”, imploră ea. Dar ea a fost obligată să îngenuncheze înainte de a fi împușcată cu răceală în cap, în timp ce luptătorii cu cagulă ai Frontului al-Nosra îi mulțumeau lui Dumnezeu.

Apelurile pentru demisia sa se înmulțesc pe rețelele sociale. Un oficial, vorbind sub rezerva anonimatului, confirmă că este într-adevăr vorba de noul ministru al justiției, dar afirmă că „acelea au fost alte vremuri”, într-o altă regiune, Idlib, unde legea Sharia domnea la acea vreme, și că „acel capitol este închis”.

Pentru moment, liderul sirian, islamistul Ahmad al-Chareh, rămâne tăcut.

Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional!

