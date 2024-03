“Trebuie să recunoaștem că ceea ce am realizat în Uniunea Europeană este unic în istoria lumii” – prim ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European

Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc în iunie, primele de când a avut loc pandemia COVID-19, a început invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și criza energetică care a urmat a determinat statele membre să caute diversificarea aprovizionării. Prin urmare, se așteaptă ca în următorii cinci ani să se producă schimbări majore în politicile care guvernează apărarea, sănătatea, clima și energia. În acest episod al Conversației globale, Nikoleta Drougka de la Euronews stă de vorbă cu Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul Greciei, pentru a afla ce vor însemna alegerile europene pentru Europa.

Nikoleta Drougka, Euronews: Mai sunt mai puțin de trei luni până la alegerile europene. Care sunt cele mai mari provocări pentru Europa, în opinia dumneavoastră, și care sunt mizele acestor alegeri?

Kyriakos Mitsotakis, prim-ministru al Greciei: Cred că aceste alegeri sunt deosebit de importante pentru Europa în ansamblu, având în vedere contextul economic și geopolitic mai larg. Ele au loc într-o perioadă foarte turbulentă, cu un război care face ravagii pe flancul nostru estic, cu o criză umanitară substanțială care se desfășoară în Gaza, în timp ce Europa iese din cinci ani foarte, foarte dificili.

Cred că este, de asemenea, o oportunitate pentru noi de a face bilanțul a ceea ce am realizat în timpul ultimului ciclu electoral european și de a evidenția succesele semnificative ale Uniunii Europene.

Prin cooperarea tuturor instituțiilor, am reușit să ne apărăm cu succes împotriva COVID-19. Am înființat NextGeneration EU, care, pentru țări precum Grecia, are o importanță deosebită pentru a ne ajuta să ne stimulăm creșterea și, de asemenea, să facilităm tranziția ecologică și digitală.

Am rămas, împotriva tuturor probabilităților sau a previziunilor unora dintre dușmanii noștri, uniți când vine vorba de Ucraina. Iar acum trebuie să ne îndreptăm privirile spre următorul ciclu și să ne asigurăm că suntem pregătiți pentru a face față noilor provocări care vor urma.

Nikoleta Drougka: Cât de îngrijorat sunteți de vocile din ce în ce mai puternice care sunt împotriva Europei, voci antieuropene?

Kyriakos Mitsotakis: Cred că vor exista întotdeauna voci care contestă succesele Europei și, într-adevăr, unele dintre plângeri, aș spune, pot fi justificate. Dar, la urma urmei, dacă privim imaginea de ansamblu, rămân ferm convins că viitorul Uniunii Europene este luminos și că Europa a reușit să ofere rezultate pentru cetățenii săi.

Și de aceea trebuie să prezentăm argumente cu privire la ceea ce am realizat, dar și la ceea ce trebuie să realizăm în continuare. Pentru că, dacă ne uităm la următorul ciclu electoral și la marile probleme pe care le avem în față, cele pe care le-aș evidenția personal sunt trei.

În primul rând, necesitatea de a transforma autonomia strategică dintr-un slogan într-o politică reală și eficientă. Uitați-vă la apărare, de exemplu. Nu numai că trebuie să cheltuim mai mult pentru apărare, dar trebuie să ne coordonăm cheltuielile pentru apărare.

A doua provocare are legătură cu competitivitatea europeană în general. Cum ne putem asigura că Europa rămâne competitivă în fața Chinei, a SUA și a Sudului global? Acest lucru va însemna locuri de muncă mai bune și mai bine plătite pentru cetățenii europeni.

A treia provocare este mai specifică și mai sectorială. Are legătură cu agricultura și cu fermierii noștri, într-un moment în care securitatea alimentară este o prioritate pe agenda noastră. Trebuie să înțelegem că unii dintre pașii pe care i-am făcut în ultimii cinci ani în ceea ce privește tranziția ecologică au exercitat asupra agricultorilor noștri o presiune mult mai mare decât am anticipat și că trebuie să ne asigurăm că tranziția ecologică este executată la o viteză care să nu aibă un impact semnificativ asupra veniturilor agricultorilor noștri.

Nikoleta Drougka: Ați spune că, uneori, cel mai mare dușman al UE este chiar UE însăși?

Kyriakos Mitsotakis: Uitați, suntem 27, și mă refer la Consiliul European, care se reunește de numeroase ori pe an într-o sală și trebuie să fim cu toții de acord în unanimitate. Acesta este un proces care, în mod inevitabil, trebuie să dureze și care implică, de asemenea, compromisuri și, ocazional, necesită un pas înapoi pentru a realiza binele comun european.

Aceasta este natura Uniunii Europene. În același timp în care ne gândim la extinderea europeană, trebuie să analizăm, de asemenea, modalitățile de eficientizare a procesului nostru decizional. Acesta va fi, de asemenea, un exercițiu complicat, deoarece orice schimbare va necesita din nou unanimitate și acordul tuturor statelor membre. Trebuie să recunoaștem că ceea ce am realizat în Europa este unic în istoria lumii.

Am acordat în mod voluntar competențe unei entități supranaționale și trebuie să facem ca acest echilibru adecvat, între procesul decizional la nivel european și cel național, să funcționeze în fiecare zi. Dar, din nou, acesta este, între ghilimele, „prețul” pe care trebuie să îl plătim pentru ca noi să culegem și beneficiile participării la Uniunea Europeană.

Nikoleta Drougka: Ați menționat ceva despre autonomia de apărare a Europei, ca o provocare viitoare. Ați spune, de asemenea, că aceasta ar trebui să fie prioritatea principală, poate, a viitoarei Comisii și a viitorului Parlament?

Kyriakos Mitsotakis: Apărarea este existențială, așa cum ne-am dat seama după războiul din Ucraina și poate că unele țări au crezut că dividendele păcii care au apărut după prăbușirea Zidului Berlinului și căderea Uniunii Sovietice vor dura pentru totdeauna.

Dar acest lucru s-a dovedit a fi o iluzie. Nu am fost niciodată în această poziție, deoarece am cheltuit întotdeauna o sumă semnificativă pentru apărare din cauza provocărilor geopolitice regionale specifice. Dar acum înțelegem că trebuie să facem cu toții un pas înainte și să cheltuim mai mult, dar și să cheltuim mai inteligent, să fim mai coordonați, să ne raționalizăm achizițiile în domeniul apărării și să avem poate mai mulți campioni europeni care pot oferi soluții avansate de apărare la un nivel mai competitiv decât în prezent.

Nikoleta Drougka: Domnule prim-ministru, anterior am văzut că unele state membre ale UE – Grecia nu se numără printre ele – se străduiesc să își convingă cetățenii să meargă și să participe la alegerile europene. De ce ați spune că este important ca oamenii să iasă la vot?

Kyriakos Mitsotakis: Pentru că ceea ce se întâmplă la Bruxelles și pentru că cine ne reprezintă în Parlamentul European contează. Deciziile care se iau la Bruxelles și Strasbourg sunt foarte importante pentru viața noastră de zi cu zi și trebuie să trimitem oameni calificați în Parlamentul European.

În cele din urmă, alegerile europene au ca rezultat Parlamentul European – pentru a ne asigura că Parlamentul va fi format din cetățeni europeni reprezentativi și că va acoperi acest decalaj între procesul decizional de la Bruxelles și ceea ce își doresc cu adevărat cetățenii europeni.

Parlamentul European este cea mai democratică dintre toate instituțiile noastre și de aceea participarea la alegerile europene este importantă. Suntem un partid pro-european convins, așa că nu v-ați aștepta să spun altceva. Și, bineînțeles, facem tot ce ne stă în putință pentru a mobiliza oamenii și pentru a ne asigura că alegerile care, în mod tradițional, sunt alegeri cu o prezență scăzută la vot, vor sfida poate tendința și vor avea o participare sporită.