Transylvania Triathlon Festival 2024 – Friendship Series se organizează în weekend, la Sângeorgiu de Pădure

Asociaţia Sportivă Master Ski & Bike Club Târgu Mureş, Federaţia Română de Triatlon şi Federaţia Maghiară de Triatlon au anunţat, miercuri, organizarea seriei de evenimente sportive Transylvania Triathlon Festival în 6-7 iulie, în oraşul Sângeorgiu de Pădure şi în zona adiacentă lacului Bezidu Nou, acesta fiind primul circuit de triatlon româno-maghiar intitulat „Friendship Series”, transmite Agerpres.

„Ediţia din acest an constă din organizarea Campionatului Naţional şi Internaţional de Triatlon Distanţă Olimpică, Campionatul Internaţional de Triatlon – Distanţă Medie şi Sprint, Concurs de înot pe distanţă lungă, respectiv primul concurs de Paddle Board (SUP) din regiune. Această ediţie a brandului Transylvania Triathlon Festival totodată este partea primului circuit de triatlon româno-maghiar ‘Friendship Series’. Pentru anul 2024, proiectul comun al celor două federaţii prevede susţinerea a cinci competiţii în România şi alte cinci în Ungaria, din care o etapă este găzduită de către Transylvania Triathlon Festival în perioada 6-7 iulie 2024. Competiţia de triatlon va cuprinde trei probe: înot, ciclism şi alergare”, au arătat organizatorii Transylvania Triathlon Festival 2024, într-un comunicat de presă.

Pentru derularea evenimentelor în siguranţă maximă, au precizat organizatorii, în data de 7 iulie, în zona oraşului Sângeorgiu de Pădure şi a lacului de acumulare Bezid vor fi introduse mai multe restricţii de circulaţie.

Proba de înot se va desfăşura în Lacul de acumulare Bezid, în apropierea barajului, proba de ciclism va avea loc în jurul lacului, între indicatorul de la limita judeţului Harghita şi piaţa principală din Sângeorgiu de Pădure, iar proba de alergare va avea loc pe străzile din Sângeorgiu de Pădure.

„Pentru buna desfăşurare a evenimentului şi pentru siguranţa sportivilor, pe 7 iulie vor fi în vigoare următoarele restricţii de circulaţie, începând de dimineaţă: între orele 7,00 şi 15,00, drumul judeţean 136A pe segmentul dintre Sângeorgiu de Pădure şi limita judeţului Harghita va fi închis traficului auto şi pietonal. Între orele 7,00 şi 15,00, un segment al străzii Petőfi din Sângeorgiu de Pădure, de la strada Îngustă spre lac, precum şi străzile Îngustă, Gării şi 22 Decembrie vor fi închise traficului auto. Între orele 7,00 şi 18,00, străzile Morii şi Nicolae Bălcescu din Sângeorgiu de Pădure vor fi închise traficului auto. Pentru siguranţa locuitorilor din zonă, în caz de urgenţă, vehiculele aparţinând Poliţiei, Serviciului de Ambulanţă şi Serviciul de Pompieri vor avea acces pe segmentele de drum menţionate”, se precizează în comunicatul de presă.

Campionatele organizate în cadrul Transylvania Triathlon Festival 2024 sunt: Campionatul Naţional de Triatlon Distanţă Olimpică (7 iulie 2024), Campionatul Internaţional de Triatlon Distanţă Medie (7 iulie 2024), Campionatul Internaţional de Triatlon Distanţă Sprint (7 iulie 2024) şi o serie de concursuri adiţionale: Concurs de Paddleboard (SUP) – powered by Bioeel (6 iulie 2024), Concurs de înot pe distanţă lungă (organizat împreună cu Clubul Sportiv Orca din Cluj Napoca, în 6 iulie 2024).

Numărul total estimat de persoane care ar urma să sosească la Sângerogiu de Pădure cu ocazia evenimentului este de aproximativ 600 de persoane (300 participanţi şi 300 de aparţinători şi persoane din staff).

Partenerii principali ai evenimentului sunt Consiliul Judeţean Mureş, Primăria Sângeorgiu de Pădure şi Federaţia Română de Triatlon.

„An de an, în cadrul Transylvania Triathlon Festival, pe o perioadă de mai multe zile, alături de toţi partenerii locali implicaţi, noi, cei de la Asociaţia Sportivă Master Ski&Bike Club, transformăm judeţul Mureş în capitala triatlonului din România. În ultimii ani am reuşit să atragem în cadrul festivalului mai multe Campionate Naţionale şi Europene, iar în anul 2022 am avut şansa de a organiza Campionatele Mondiale de Multisport, eveniment încheiat cu mare succes, cu mii de participanţi sosiţi de pe tot mapamondul”, subliniază organizatorii.