Transportatorii bulgari, nervoși pentru că Sofia întârzie lucrările de reparație la podul Giurgiu – Ruse

Lipsa unei firme de supraveghere în construcții întârzie începerea lucrărilor de reparație la podul de peste Dunăre dintre Ruse și Giurgiu, a semnalat industria transporturilor din Bulgaria, potrivit Rador Radio România.

La sfârșitul lunii noiembrie 2023, Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria a ales Asociația Podul Dunării pentru a executa lucrările de reparație la pod. Aceasta include firmele GBS – Infrastructure Construction SA și firma Road Engineering EAD din orașul Ruse. Contractul cu aceasta, de peste 37 milioane de leva fără TVA, a fost semnat în ianuarie 2024. Termenul limită este de doi ani (730 de zile calendaristice).

Reparația podului se va face fără oprirea circulației. Traficul pe pod este deosebit de aglomerat, iar aproape permanent, pe tot parcursul anului, se formează coloane de camioane de kilometri întregi. A fost întocmit un proiect tehnic pentru repararea podului. Soluția de proiectare prevede o înlocuire completă a stratului de asfalt, precum și a protecției de siguranță existente cu noi sisteme de protecție. Dar, pentru ca lucrările de renovare să înceapă, pe șantier trebuie să existe o supraveghere în construcții. La achiziția publică au participat 8 candidați, iar diferența dintre propunerile lor de preț a fost de patru ori, arată Registrul achizițiilor publice. Asociația Supravizarea Podul Dunării 2023 DZZD a dat cel mai mic preț. Aceasta este formată din companiile Geokspert Bulgaria EOOD și Stroi Teh Nadzor EOOD. Oferta lor este de 347.647 de leva fără TVA.

Cea mai mare este oferta firmei IPS – Podul Dunării, adică de 1.329.575 de leva fără TVA. Aceasta include companiile Epsilon Consult Ltd., Test Consulting Ltd. și Consultant Engineering Group Ltd. Valoarea estimată a comenzii, determinată de Agenția rutieră, este de 731.325 de leva fără TVA. Ofertele de preț au fost deschise la data de 7 noiembrie 2023, iar de atunci nu s-a luat o decizie cu privire la selectarea unui executant. Motivul cel mai probabil pentru întârzierea deciziei este diferența de patru ori între ofertele firmelor candidate și insuficiența specialiștilor în achiziții publice la Agenția rutieră.

Secțiunea românească a podului a fost renovată în 2015. Românii au renovat nu doar tronsonul de drum, ci și tronsonul de cale ferată. Acum, Bulgaria vom repara doar tronsonul de drum care este într-o stare tehnică proastă. Anul trecut au trebuit făcute reparații de urgență din cauza gropilor de pe carosabil. Recent, Comisia Europeană a anunțat că alocă 7 milioane de euro pentru un studiu de fezabilitate pentru un nou pod peste Dunăre între Ruse și Giurgiu.

Sursa: MEDIAPOOL / Rador Radio România /.

Traducerea: Mirela Petresc