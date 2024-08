„Trăim în secolul 21″: Djokovic cere introducerea arbitrajului video în tenis

Vineri seară, Jack Draper l-a învins pe Felix Auger-Aliassime cu 5-7, 6-4, 6-4 și a ajuns în sferturile de finală ale turneului Masters 1000 de la Cincinnati. Însă câștigătorul a lovit mingea de două ori înainte de a o trimite în terenul adversarului. A fost un final de meci controversat pentru Felix Auger-Aliassime, care s-a plâns arbitrului, dar nu a reușit să schimbe decizia, scrie Le Figaro.

După ce a văzut clipul pe X, Novak Djokovic a reacționat cerând introducerea arbitrajului video în tenis:

„Este jenant să nu ai reluări video pentru acest gen de situații pe teren. Ceea ce este și mai ridicol este că nu avem o regulă care să le permită arbitrilor de scaun să schimbe decizia inițială pe baza revizuirii video care are loc în afara terenului! Toți cei care se uită la televizor văd ce s-a întâmplat la reluare, dar jucătorii de pe teren sunt ținuți în întuneric, fără să știe care este rezultatul. Avem Hawkeye pentru deciziile de la linia de fund, trăim în secolul XXI avansat tehnologic”, a scris el într-un mesaj postat pe X.

It’s embarrassing that we don’t have video replay of these kind of situations on the court. What’s even more ridiculous is that we don’t have the rule in place that would allow chair umpires to change the original call based on the video review that happens off the court!… https://t.co/MQsmqpTmXK

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 17, 2024