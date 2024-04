Tomac: Dreapta Unită va da o lecţie PSD şi PNL la alegeri / Să-i lovim cu cerneala de să-i usture

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat, sâmbătă, la Congresul Forţa Dreptei, că Alianţa Dreapta Unită este „o mişcare care va scrie istorie pentru ţară” şi care va da „o lecţie” PSD şi PNL, menţionând că în 9 iunie se va da o bătălie clară între „dreapta modernă şi stânga ce aduce sărăcie”, transmite Agerpres.

„Să-i lovim cu cerneala de să-i usture, să nu-şi mai revină pe 9 iunie”, a adăugat Tomac.

Potrivit acestuia, PSD şi PNL „au alergie faţă de democraţie”.

„Răspunsul nostru la ceea ce a făcut Iohannis în ultimii cinci ani de zile, la ceea ce face PSD în fiecare zi cu această ţară este cel pe care îl regăsiţi astăzi în acţiunea politică comună pe care am iniţiat-o împreună cu dumneavoastră, împreună cu colegii din USR, şi evident, echipa din PMP. (…) Niciodată noi nu am pus sub semnul întrebării valorile, am rămas permanent ataşaţi faţă de democraţie, libertate, am avut demnitate şi am respectat drepturile fundamentale, lucruri pe care PSD şi anexa lor de astăzi PNL le dispreţuiesc. Aceşti oameni au alergie faţă de democraţie, dispreţuiesc orice liberă iniţiativă de asociere, aşa cum au încercat să respingă Dreapta Unită pe buletinele de vot”, a afirmat Tomac.

El a spus că PSD şi PNL au încercat să limiteze PMP, USR şi Forţa Dreptei dreptul de a se asocia şi de a lupta cu PSD şi Iohannis.

„Astăzi putem merge împreună în această bătălie uriaşă. Dumneavoastră sunteţi liberalii fericiţi care n-aveţi de ce să vă fie ruşine, aşa cum trebuie să le fie ruşine celor care s-au urcat în remorca lui Ciolacu şi astăzi tac şi nu spun absolut nimic pentru că nu mai sunt liberi. Adevăraţii liberali sunteţi dumneavoastră, împreună cu cei cu care clădim această mişcare care va scrie istorie pentru ţară: Dreapta Unită. N-a fost uşor, când pesediştii, când peneliştii de carton îmi spuneau: ‘Domnule, nu mai ai nicio şansă, s-a prăbuşit totul. Dacă nu vă lipiţi de noi, n-aveţi viitor în această ţară’. Or, noi trebuie să le dăm o lecţie pe care să o simtă fiecare dintre aceşti trădători. Să-i lovim cu cerneala de să-i usture să nu-şi mai revină pe 9 iunie. Asta este obiectivul Dreptei Unite”, a adăugat Eugen Tomac.

Acesta a adăugat că Alianţa Dreptei Unite trimite în Parlamentul European, „oameni care îşi iubesc ţara”.

„Este o echipă care merge la Bruxelles pentru a apăra interesele României, nu pentru a fugi de acasă, aşa cum se întâmplă cu mulţi dintre cei care îşi negociază locurile pe listele PSD – PNL. Mergeţi şi le spuneţi românilor pe 9 iunie: un vot pentru PNL înseamnă un vot pentru PSD. Pe 9 iunie se va da o bătălie clară între dreapta modernă şi stânga care aduce sărăcie. Pe 9 iunie le vom administra o lecţie care va durea mult şi aici în Bucureşti, pentru că avem de departe cel mai bun primar, cel mai bun candidat şi cel mai bun viitor primar al Bucureştiului, domnul Nicuşor Dan. S-au păcălit între ei ca borfaşii aşa cum se întâmplă, ba că vin cu un doctor, ba că au alte soluţii. Până la urmă veţi vedea: îi vor aduce pe bucureşteni într-o situaţie disperată, prezentându-le de singura lor opţiune pe o Şoşoacă cu barbă. Asta este ceva propune PSD şi PNL în câteva zile”, a precizat Tomac.