Toate cele șapte vagoane ale unui tren, cântărind 22 de tone fiecare, au fost răsturnate de o tornadă în Italia

O tornadă produsă în Italia, joi seara, a răsturnat un tren de marfă în apropiere de Mantova, pe fondul vremii extreme care a făcut ravagii în nordul ţării, au anunţat vineri surse citate de ANSA, transmite Agerpres.

Toate cele şapte vagoane ale trenului, fiecare cântărind 22 de tone, au fost răsturnate de tornadă la terminalul unei companii de furaje agricole din Borgo Mantovano. Vagoanele erau goale.

„Este un miracol că nimeni nu a fost rănit”, a declarat primarul din Borgo Mantovano, Alberto Borsari.

🛑🇮🇹| Insane train-tossing tornado batters Italy

Wind gusts of up to 200 km/h scattered seven multi-ton freight train tank cars near the Italian town of Borgo Mantovano.

The unprecedented wind power tore off roofs, destroyed power lines and destroyed other structures as rain…

