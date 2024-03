Tineri la vot: Dezbatere pe tema alegerilor europene, la Cluj Napoca, în contextul creșterii discursului conspiraționist și a pozițiilor anti-europene

G4Media – cu sprijinul Actual de Cluj și în parteneriat cu Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca – organizează vineri, 29 martie o amplă dezbatere pe tema necesității implicării tinerilor în procesul alegerilor europarlamentare. Principalii invitați în cadrul evenimentului sunt atât eurodeputați, cât și jurnaliști și reprezentanți marcanți ai mediului academic, respectiv:

prof.univ.dr.Gabriela Ciot, director Școala Doctorală Relații Internaționale și Studii Europene

prof univ.dr.Ioan Hosu, director Departament Comunicare, Relații Publice și Publicitate (FSPAC)

jurnalist/editorialist Dan Tăpălagă, fondatorul publicației G4Media.ro

eurodeputat Daniel Buda

eurodeputat Vlad Gheorghe

jurnalist Cosmina Fernoagă, redactor șef ActualdeCluj.ro

Dezbaterea are ca scop creșterea conștientizării în rândul tinerilor privind rolul și importanța alegerilor europarlamentare, precum și o creștere a dorinței de cunoaștere a politicilor europene.

Evenimentul face parte din proiectul co-finanțat de Uniunea Europeană (Parlamentul European prin DG Communication): „EuroVOT: learning from the crises, shaping the future”.

Obiectivul principal al acestui proiect este prezentarea importanței alegerilor europarlamentare din 2024 și încurajarea votului, prin contracararea tendințelor anti-europene în creștere și a faptului că suprapunerea crizelor din România a dus la creșterea rapidă a discursului conspiraționist și a pozițiilor anti-europene, respectiv răspunsul UE și măsurile identificate la nivel european pentru soluționarea acestor provocăr, inclusiv a problemelor care vizează creșterea inflației și costului vieții, securitatea energetică, GreenDeal și tranziția la energia verde, amenințările de securitate în contextul conflictului de la granița de Est a UE.

Discuțiile vizează politicile europene, fără să atingă teme de politică națională.