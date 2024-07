The Telegraph, despre România ca destinație turistică: Plaje cu nisipuri fine și beri la două lire sterline/ Delta Dunării oferă priveliști uimitoare, mâncăruri și băuturi ieftine

Cotidianul britanic The Telegraph a publicat un reportaj despre atracțiile turistice ale României în timpul verii. România are 244 de kilometri de coastă – și am fost informată cu încredere că cea mai mare parte a acesteia este acoperită cu nisip la fel de fin ca oricare altul pe care îl puteți găsi în Caraibe, scrie jurnalista Heidi Fuller-Love, specializată în domeniul călătoriilor.

Ea povestește că a venit în România la începutul lunii iunie, cu un zbor direct până la Constanța, atrasă de promisiunea unor plaje frumoase – împreună cu mâncare și bere ieftine și cazare la prețuri foarte bune

De la Constanța a închiriat o mașină și a plecat spre Tulcea.

La început, peisajul a fost mai puțin inspirat: câmpuri de grâu aparent nesfârșite, punctate de sate terne din era sovietică. Totuși, în apropiere de Sarichioi, peisajul s-a schimbat brusc. În loc de lanuri de grâu, șoseaua era străjuită de copaci înalți acoperiți cu cuiburi de barză; blocurile de apartamente urâte au fost înlocuite de case cu un etaj, cu acoperișuri de paie, ale căror fațade – vopsite în roz pudrat, verde fistic și roșu mac – priveau spre grădini de căsuțe plantate cu ceapă, pepeni, roșii și trandafiri.

„Poate că decizia mea de a încerca o vacanță pe plajă într-o țară cunoscută mai ales pentru Dracula și Dacia nu a fost total greșită.”, scrie jurnalista care a călătorit apoi cu o barcă până la Sfântu Gheorghe, unde s-a și cazat.

A fost singurul pasager străin din barca în care încăpeau circa 10 persoane cu tot cu bagaje.

Umeziți de stropi, am debarcat pe un dig îngust de fier, înconjurați de carenele înnegrite ale bărcilor de pescuit tradiționale de tip canoe, multe abandonate de când stațiunea a devenit parte a Rezervației Biosferei Dunării, povestește ea. „Am pescuit durabil aici încă din Evul Mediu, dar acum se acordă doar câteva licențe de pescuit pe an – Europa a decimat modul de viață local”, a mormăit recepționerul Mihai în timp ce mă conducea la apartamentul meu, încoronat cu un acoperiș de paie și un cuib de berze care ciripesc, a adăugat jurnalista britanică.

S-a declarat încântată de paturile confortabile, precum și de podelele și tavanele din lemn. Cazarea a fost 100 de euro pe noaptea, bani care includeau micul dejun și prânzul, iar cea mai bună dintre toate a fost piscina mare, cu vedere panoramică asupra unui afluent al Dunării plin de nuferi.

Apoi, a descoperit plaja din zonă, precum și cele două cantine din spatele plajei unde putea să bea o bere rece și să mănânce crap la gratar cu 45 de lei porți – aproximativ 7,50 lire sterline – dar și felul ei preferat, pui de balta (picioare de broască crocante într-un sos cu usturoi), care era și mai ieftin, la 35 de lei (6 lire sterline).

La un alt restaurant din Sfântu Gheorghe a descoperit platourile cu midii proaspete gătite în vin alb, care costau 8 lire sterline .

După o săptămână în Delta Dunării, s-a întors Constanța, unde s-a oprit să mănânce de prânz. La televizor se discutau despre posibilitatea ca România să adopta moneda euro, după ce, în sfârșit, a devenit membru Schengen, deși doar naval și aerian.

Jurnalista spune că l-a întrebat pe ospătar dacă se bucură de această perspectivă.

„A aruncat o privire resemnată și mi-a întins farfuria cu o porție de sarmale de porc de 5 lire și berea de 2 lire. „Bucurați-vă de țara noastră ieftină cât mai puteți”, a glumit el.”, conchide ea.