The Cure: de ce albumul lor „Songs of a lost world” este un eveniment

Legendara trupă britanică The Cure, condusă de carismaticul său lider Robert Smith, lansează vineri primul album din 2008, „Songs of a lost world”, scrie BFM TV.

Albumul, care a primit deja recenzii foarte bune, este cel de-al 14-lea album de studio al trupei care și-a lăsat amprenta asupra anilor 1980 și 1990 cu hituri precum Boys Don’t Cry, Close To Me și Friday I’m In Love. Songs of a lost world a fost lansat pe vinil, CD, casetă și streaming.

Creierul grupului, Robert Smith, la 65 de ani, și-a păstrat stilul unic de păr ciufulit, cu machiaj negru la ochi și ruj.

„Apogeu artistic”

Primele recenzii au fost extrem de pozitive, The Guardian numind Songs of a lost world cel mai bun album al trupei de la Disintegration din 1989.

„Trupa este la cel mai înalt nivel artistic melancolic și emoționant, cu un sunet percutant pentru a se potrivi cu impactul emoțional al versurilor sale”, a scris cotidianul.

În Songs of a lost world, Robert Smith cântă despre melancolie, moarte și doliu.

„Moartea este, din păcate, din ce în ce mai prezentă în fiecare zi. Când ești mai tânăr, îi dai o aură romantică. Apoi începe să se întâmple familiei și prietenilor apropiați. Atunci este o poveste diferită”, a declarat el pentru BBC înainte de lansarea albumului.

Într-un videoclip care a însoțit lansarea albumului, Robert Smith a explicat că și-a pierdut fratele și „toate mătușile și unchii (săi)”.

Albumul este „secvențiat în așa fel încât să te ducă undeva”, a spus el într-un interviu postat pe pagina de YouTube a trupei.

„Are o durată de aproximativ 50 de minute și ajungi undeva diferit de unde ai început. Sper ca oamenii să reacționeze la asta”, a adăugat Robert Smith.

The Cure nu mai lansase un album de la 4.3 Dream în 2008.

Peste doi ani de pregătire

Dar trupa, formată în 1976 la Crawley în Sussex (sudul Angliei) și care a vândut peste 30 de milioane de albume în întreaga lume, continuă să umple săli și stadioane oriunde concertează.

În iulie 2018, The Cure a sărbătorit patruzeci de ani de activitate muzicală cu un concert de amploare pe peluza Hyde Park din Londra, în fața a 65.000 de persoane.

Pentru a anunța acest album, așteptat cu nerăbdare de fani, trupa a ales să stârnească curiozitatea. Timp de o săptămână întreagă, la jumătatea lunii septembrie, trupa lui Robert Smith a trimis cărți poștale negre pe care scria „Songs of a lost world” și o dată, 1 noiembrie 2024. De asemenea, au pus o pancartă în fața pub-ului The Railway din Crawley.

În pub-ul din acest orășel din West Sussex, între Londra și Brighton, au susținut primul lor concert, în 1978.

Fanii așteaptă Songs of a lost world de peste doi ani. Robert Smith l-a anunțat încă din martie 2022, într-un interviu acordat în marja NME Awards, spunând că lucrează la două albume. Primul, Songs of a lost world, urma să fie lansat în septembrie 2022.

De atunci, trupa a dezvăluit mai multe piese inedite în timpul turneului Shows of a lost world din 2023, printre care Alone, Endsong, Nothing Is Forever și I Can Never Say Goodbye.