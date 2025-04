Thailanda sărbătoreşte Anul Nou cu tradiţionalul Festival al Apei

Festivalul Apei, ce marchează trecerea în Anul Nou în Thailanda, a început duminică cu tradiţionala deja bătaie cu apă a petrecăreţilor îmbrăcaţi cu haine colorate şi înarmaţi cu pistoale şi puşti cu apă, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Unii dintre petrecăreţi stropeau cu apă din spatele unor camionete şi toţi participanţii la Festivalul Songkran sunt bucuroşi să se lase udaţi până la piele pentru că apa este un simbol al reînnoirii, curăţirii şi al unui nou început.

„Astăzi am venit bine pregătit. Sunt bine înarmat. Am patru arme cu apă, am ochelari şi o şapcă de protecţie precum şi un buzunar pentru telefonul mobil care este impermeabil”, a declarat Teera Rachapol, 50 de ani.

Aceste sărbători reprezintă o importantă atracţie turistică pentru Thailanda, autorităţile anunţând că se aşteaptă la o creştere de 8% a numărului turiştilor străini care pătrund în ţară cu această ocazie.

„Este ceva complet nou pentru noi. Nu ştiam la ce să ne aşteptăm, dar ne distrăm foarte bine. Iubesc atmosfera. Iubesc apa”, a declarat turistul olandez Tinke Stockman, 20 de ani.

Aceste festivităţi se desfăşoară la doar câteva săptămâni după ce un puternic seism a lovit Myanmarul vecin, ucigând peste 3.500 de oameni şi punând la pământ localităţi întregi. Acest seism a provocat şi prăbuşirea unui turn aflat în construcţie în Thailanda, la Bangkok.

Unii dintre turiştii din Bangkok au declarat că ezită să se alăture mulţimii de petrecăreţi, însă alţii au recunoscut că se simt mai în siguranţă decât s-ar fi aşteptat. „Atât timp cât eşti în gardă, nu va fi nicio problemă”, a susţinut turistul chinez Zhang.