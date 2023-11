Testarea poliţiştilor pentru consumul de droguri, propusă de Ministerul Afaceri Interne într-un proiect de lege

Ministerul Afacerilor Interne a organizat, vineri, o dezbatere publică referitoare la un proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind statutul poliţiştilor în care se propune, printre altele, testarea oamenilor legii în legătură cu consumul de droguri sau substanţe psihoactive, relatează Agerpres.

„Este o prezentare de context, într-un cadru, inclusiv din punct de vedere social, destul de special aş spune, din perspectiva zonei de intervenţie pe care şi noi am avut-o în vedere, respectiv amplificarea fenomenului consumului de droguri în România. Nu ne-am pus problema analizând în interiorul instituţiei şi constatând că avem deja un fenomen sau o amploare a unor situaţii de acest gen în rândul personalului ministerului. Însă, nu am vrut să acţionăm post factum, încercând să corectăm ceea ce am fi descoperit la un anumit moment şi să reparăm ceea ce ar fi produs un asemenea context, ci să acţionăm preventiv, consolidând cadrul normativ în vigoare”, a declarat directorul general adjunct al Direcţiei Generale Management Resurse Umane din cadrul IGPR, Valentin Minoiu.

Poliţistului îi este interzis, în orice împrejurare, să consume droguri, iar în timpul serviciului, precum şi pe timpul portului uniformei de serviciu sau a armamentului din dotare îi este interzis să consume băuturi alcoolice ori să se afle sub influenţa acestora sau a substanţelor cu efecte psihoactive sau a drogurilor – este una dintre prevederile stipulate în proiectul de modificare a legii.

De asemenea, poliţistul aflat în timpul serviciului ori pe timpul portului uniformei de serviciu sau a armamentului din dotare are obligaţia să se supună testării aerului expirat, în vederea stabilirii prezenţei în organism a alcoolului, la solicitarea şefului ierarhic sau organelor de verificare şi control, când poliţistul prezintă indicii ale consumului recent de băuturi alcoolice, în cadrul verificărilor efectuate prin sondaj şi la prima intrare în serviciu.

„Poliţistul este scos imediat din serviciu şi i se ridică armamentul şi mijloacele din dotare, dacă testarea indică prezenţa în organism a alcoolului sau dacă poliţistul refuză să se supună testării. Perioada neexecutată din programul de lucru stabilit se consideră absenţă nemotivată”, stipulează proiectul.

Testarea aerului expirat urmează să se realizeze de către personal desemnat din Ministerul Afacerilor Interne, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

În proiect se mai prevede că poliţistul aflat în timpul serviciului ori pe timpul portului uniformei de serviciu sau a armamentului din dotare are obligaţia să se supună testării preliminare a prezenţei în organism a drogurilor sau substanţelor cu efecte psihoactive, la solicitarea şefului ierarhic sau organelor de verificare şi control, atunci când poliţistul prezintă indicii ale consumului de droguri sau substanţe cu efecte psihoactive; în cadrul verificărilor efectuate prin sondaj sau anual, în cadrul evaluărilor medicale.

„În cazul în care testarea preliminară indică prezenţa în organism a unor droguri sau substanţe cu efecte psihoactive sau dacă refuză să se supună testării preliminare, poliţistul este scos imediat din serviciu şi i se ridică armamentul şi mijloacele din dotare şi este obligat să se supună recoltării mostrelor biologice în scopul stabilirii prezenţei în organism a unor droguri sau substanţe cu efecte psihoactive”, mai prevede actul normativ.

Recoltarea mostrelor biologice de sânge şi urină se face, în termen de maximum 48 de ore, de către personal medical în prezenţa unui poliţist desemnat, iar analizarea acestora se face în reţeaua sanitară a instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

„Pe perioada punerii la dispoziţie (…) şi a suspendării (…) poliţistul beneficiază, la cerere, de asistenţă medicală şi

psihologică oferită în mod gratuit de către Agenţia Naţională Antidrog sau de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne”, se mai propune în proiect.

Reprezentanţii sindicatelor poliţiştilor nu au fost de acord cu modificările propuse, susţinând că acestea sunt „împotriva poliţiştilor” şi aruncă o lumină proastă asupra acestui corp profesional. În opinia lor, această iniţiativă a fost elaborată doar din cauza emoţiei publice create în urma cazurilor din această vară şi incapacităţii MAI de a gestiona situaţia.

Sindicaliştii au mai reclamat propunerea de testare cu aparatul poligraf. Aceasta ar urma să se instituie, conform proiectului, ca „mecanism suplimentar de anticipare a riscurilor şi diminuare a vulnerabilităţilor în activitatea profesională, în special cu privire la cunoaşterea personalului”.

Potrivit proiectului, evaluarea comportamentului simulat se poate dispune de persoana care are competenţa de numire în funcţie a poliţistului sau de şeful unităţii ierarhic superioare, de către şeful structurii Ministerului Afacerilor Interne care a realizat testarea integrităţii profesionale sau care a efectuat verificările specifice.

„Evaluarea comportamentului simulat se efectuează prin tehnica poligraf de psihologi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Rezultatul evaluării comportamentului simulat se valorifică în cadrul procedurilor de autorizare a accesului la informaţii clasificate, precum şi a celor de cunoaştere a personalului. Împotriva poliţistului nu pot fi dispuse măsuri întemeiate exclusiv sau determinant pe rezultatul evaluării comportamentului simulat”, se arată în proiect.