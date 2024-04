Tesla promite o mașină low-cost „cât mai curând posibil”

Constructorul auto Tesla, care a anunțat marți, 23 aprilie, o scădere cu 55% a profitului net în primul trimestru, intenționează să producă un vehicul electric low-cost „cât mai repede posibil”, un anunț care a fost salutat de piețe.

În timpul unei conferințe audio cu analiștii, conducerea companiei a indicat că proiectul vehiculului low-cost va fi accelerat, astfel încât acesta să fie disponibil „cât mai curând posibil”, potrivit Le Figaro. În urma acestor comentarii, prețul acțiunilor Tesla a urcat cu peste 11% în tranzacțiile electronice de după închiderea Bursei de Valori din New York. Potrivit analiștilor, Tesla ar putea găsi un nou suflu cu acest vehicul, botezat Model 2, care ar urma să fie vândut la un preț de aproximativ 25.000 de dolari.

Capitalizarea bursieră, scădere de 40%

Potrivit Factset, prețul mediu al tuturor modelelor Tesla combinate a fost de 42.110 dolari în primul trimestru, față de 46.000 de dolari cu un an înainte. Această cifră este mai mică decât reducerile anunțate în weekend în Europa, Statele Unite și China. Prețul „este unul dintre cele mai mari obstacole. Sectorul are nevoie de mai multe produse sub 30.000 de dolari”, potrivit lui Stephanie Valdez Streaty, director de Industry Insight la Cox Automotive.

Analiștii se așteptau ca Elon Musk și echipa sa de conducere să clarifice strategia grupului după o lună aprilie destul de agitată, punctată de anunțuri oficiale sporadice și speculații. Aceste incertitudini au făcut ca capitalizarea sa bursieră să se prăbușească cu aproape 40% de la începutul anului. Tesla a precizat marți că a investit 2,8 miliarde de dolari în primul trimestru în infrastructura sa de inteligență artificială, în capacitățile de producție, în rețeaua Supercharger și în noile infrastructuri de producție.

„Sub presiune”

„Ne-am actualizat gama de vehicule pentru a accelera lansarea de noi modele pe care planificasem anterior să începem producția în a doua jumătate a anului 2025”, a declarat Elon Musk analiștilor. „Acum credem că va fi la începutul anului 2025, dacă nu chiar până la sfârșitul acestui an”, a adăugat el, precizând că vor fi folosite liniile de producție existente și că acest lucru ar trebui să permită o capacitate anuală de producție de trei milioane de vehicule.

Grupul a vorbit, de asemenea, despre viitoarele progrese în domeniul autonomiei și despre lansarea, printre noile modele, a mult-așteptatului automobil low-cost și a Semi, camionul său cu semiremorcă. Fără a uita de robotaxi-ul său, un vehicul 100% autonom care va fi prezentat pe 8 august. Pentru acesta din urmă, obiectivul este de a începe producția la sfârșitul anului 2025, cu primele livrări în anul următor.

În așteptarea concretizării tuturor acestor proiecte și dezvoltări, Tesla a avertizat că creșterea volumului în 2024 ar trebui să fie „semnificativ mai mică” decât în 2023, menționând că piața vehiculelor electrice este încă „sub presiune”. Pe lângă o piață a vehiculelor electrice mai puțin dinamică decât se aștepta în Statele Unite, Tesla se confruntă cu dificultăți și în China, cu o concurență puternică din partea producătorilor locali, inclusiv la nivel internațional. În trimestrul al patrulea, BYD a depășit Tesla și a devenit cel mai mare vânzător de vehicule electrice din lume.

„Tesla se află într-o perioadă de corecție”

Onoarea a fost însă salvată: Tesla Model Y a fost cea mai bine vândută mașină din lume în 2023, o premieră pentru un vehicul electric. Dar, între ianuarie și martie, a livrat mai puține vehicule decât cu un an înainte și, mai important, mult mai puține decât se așteptau analiștii. Producția a fost, de asemenea, dezamăgitoare, în scădere cu 8,5% față de anul trecut. În primele trei luni ale anului, a înregistrat vânzări de 21,30 miliarde de dolari (-9% în ritm anual) și un profit net de 1,30 miliarde de dolari (-55%). Pe acțiune și excluzând elementele excepționale – o cifră favorizată de piețe – profitul net a fost de 45 de cenți. Aceste rezultate sunt sub așteptările pieței.

„Tesla se află într-o perioadă de corecție și va trebui să procedeze cu prudență dacă vrea să evite o scădere mai accentuată a vânzărilor”, a comentat Gadjo Sevilla, analist specializat în tehnologie la EMarketer. În ceea ce privește concedierile anunțate la 15 aprilie, care ar urma să afecteze aproximativ 14.000 din cei 140.000 de angajați ai grupului – grupul nu a confirmat aceste cifre – Tesla era obligată prin lege să ofere detalii. Luni, a informat autoritățile texane că 2.688 de angajați de la mega-uzina sa din Austin (Texas) vor fi concediați începând cu 14 iunie, potrivit unei notificări transmise marți către AFP.