Telescopul cu cea mai mare cameră digitală din lume se pregătește să intre în funcțiune și „va schimba regulile jocului” pentru astronomie

Pe un vârf de munte din nordul Chile, cea mai mare cameră digitală din lume se pregătește să pornească. Misiunea sa este simplă, dar ambițioasă – să fotografieze întregul cer de noapte în detaliu extrem și să dezvăluie unele dintre cele mai adânci secrete ale universului, transmite CNN.

Amplasată în interiorul Observatorului Vera C. Rubin – un nou telescop în curs de finalizare pe Cerro Pachón, un munte înalt de 2 682 de metri situat la aproximativ 300 de mile (482 de kilometri) nord de capitala Chile, Santiago – camera are o rezoluție de 3 200 de megapixeli, aproximativ același număr de pixeli ca 300 de telefoane mobile, și fiecare imagine va acoperi o zonă a cerului la fel de mare ca 40 de luni pline.

La fiecare trei nopți, telescopul va realiza imagini ale întregului cer vizibil, producând mii de imagini care vor permite astronomilor să vadă tot ceea ce se mișcă sau își schimbă luminozitatea. Se preconizează că, în acest fel, Vera Rubin va descoperi aproximativ 17 miliarde de stele și 20 de miliarde de galaxii pe care nu le-am mai văzut până acum – și acesta este doar începutul.

„Sunt atât de multe lucruri pe care Rubin le va face”, spune Clare Higgs, specialistul în astronomie al observatorului. „Explorăm cerul într-un mod în care nu am făcut-o până acum, oferindu-ne posibilitatea de a răspunde la întrebări pe care nici măcar nu ne-am gândit să le punem.”

Telescopul va supraveghea cerul nopții timp de exact un deceniu, realizând 1.000 de fotografii în fiecare noapte. „Peste 10 ani, vom vorbi despre noi domenii ale științei, noi clase de obiecte, noi tipuri de descoperiri despre care nici măcar nu vă pot spune acum, pentru că nu știu încă ce sunt. Și cred că acesta este un lucru foarte interesant”, adaugă Higgs.

Pregătiri pentru punerea în funcțiune

În construcție din 2015, telescopul poartă numele astronomului american de pionierat Vera Rubin, care a murit în 2016 și care, printre alte realizări, a confirmat pentru prima dată existența materiei întunecate – substanța evazivă care constituie majoritatea materiei din univers, dar nu a fost niciodată observată.

Proiectul a fost inițiat la începutul anilor 2000 prin donații private, inclusiv din partea miliardarilor Charles Simonyi și Bill Gates. Ulterior, a fost finanțat în comun de Biroul de Știință al Departamentului pentru Energie și de Fundația Națională pentru Știință din SUA, care îl gestionează, de asemenea, împreună cu SLAC National Accelerator Laboratory, un centru de cercetare administrat de Universitatea Stanford din California.

Deși Rubin este un observator național american, acesta se află în Anzii chilieni, o locație pe care o împarte cu alte câteva telescoape din mai multe motive. „Pentru telescoapele optice, ai nevoie de un loc înalt, întunecat și uscat”, spune Higgs, referindu-se la problemele poluării luminoase și umidității aerului, care reduc sensibilitatea instrumentelor. „Vă doriți o atmosferă foarte liniștită și bine înțeleasă, iar calitatea cerului de noapte din Chile este excepțională, motiv pentru care există atât de multe telescoape aici”, adaugă ea. „Este îndepărtat, dar nu este atât de îndepărtat încât obținerea datelor de pe munte să fie o problemă – există o infrastructură la care Rubin se poate baza.

